Terra Amara anticipazioni 14 settembre: Yilmaz torna con Mujgan, ecco il motivo

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 14 settembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni di Terra Amara che torna in scena giovedì 14 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Mujgan torna alla villa. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 13 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 13 settembre

Zuleyha salva Kerem Ali e Mujgan dal fiume in cui erano caduti, sotto lo sguardo vigile di Hayri che riporta l'accaduto a Demir. Zuleyha scopre che Demir l'ha fatta seguire di nuovo da uno dei suoi uomini. Quando Yilmaz scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo da Mujgan, la minaccia, ma Zuleyha interviene in difesa della dottoressa.

Terra Amara, anticipazioni del 14 settembre: Mujgan torna alla villa

Dopo l'incidente in cui Kerem Ali e Mujgan stavano per perdere la vita, Yilmaz e Fekeli decidono che è meglio far ritornare Mujgan e Behice alla villa.

Nella nuova puntata della soap: la decisione di Yilmaz e Fekeli

Yilmaz e Fekeli pensano che Mujgan sia fuori controllo e desiderano tenerla d'occhio per prevenire ulteriori comportamenti pericolosi, fino al momento del divorzio. Inoltre, Fekeli nutre ancora sospetti su Behice, credendo che possa essere coinvolta nell'omicidio di Hunkar.

Nell'episodio di giovedì: la scoperta di Fikret

Nel frattempo, Fikret decide di affittare una casa senza comunicarlo a nessuno e scopre che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha salva Kerem Ali e Mujgan dal fiume