Terra Amara anticipazioni 18 settembre, Yilmaz ha un incidente, Zuleyha è disperata!

La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 17 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 17 settembre

Zuleyha torna a casa con Demir per i figli, ma è distrutta. Yilmaz si confronta con Demir dopo aver inviato lettere sincere. Demir decide di divorziare da Zuleyha, che torna da Yilmaz. Anche Yilmaz e Mujgan divorziano, e Fekeli propone una soluzione per la custodia di Kerem Ali. Alla fine, Demir e Yilmaz fanno pace, e Behice cerca un atto notarile per la sicurezza finanziaria di Mujgan e Kerem Ali, ma Fekeli offre il suo sostegno senza documenti.

Terra Amara, anticipazioni del 18 settembre: Yilmaz e Zuleyha sognano un futuro insieme

Yilmaz e Zuleyha sognano di vivere in una bellissima villa dopo il matrimonio. Nel frattempo, lei vivrà con Adnan in attesa del divorzio, mentre Leyla rimarrà con Demir e Kerem Ali con Mujgan.

L'incidente che cambia la vita di Çukurova

Il destino prende una svolta inaspettata per la coppia quando Yilmaz viene chiamato da Nazire a causa di un infortunio subito da Kerem Ali. Mentre si dirige verso suo figlio, Yilmaz ha un terribile incidente d'auto.

Alla villa Resit da l'anello a Fadik

Nel frattempo, alla villa, Saniye manifesta chiaramente la sua antipatia per Sevda. Rasit regala a Fadik un anello di fidanzamento risolvendo l'equivoco che aveva portato al suo licenziamento.

