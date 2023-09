Terra Amara anticipazioni trama 11 settembre: Zuleyha confessa a Demir di amare Yilmaz, la sua reazione

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 11 settembre alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena lunedì 11 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha confessa il suo amore per Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 10 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 10 settembre

Mujgan confessa di aver mentito sulla gravidanza per trattenere Yilmaz. Yilmaz la costringe a confessare davanti a Zuleyha e poi la manda via con sua zia Behice dalla tenuta senza il figlio Kerem Ali, ma Fekeli decide poi di farle rimanere a Cukurova.

Terra Amara, anticipazioni dell'11 settembre: Demir sembra fin troppo comprensivo

Zuleyha ha confessato a Demir di essere innamorata di Yilmaz. L'uomo, nonostante il rancore che nutre verso il suo rivale, sorprendentemente si è mostrato molto comprensivo nei confronti della moglie.

Nel prossimo episodio Yilmaz prepara nuovamente la fuga

Zuleyha riferisce a Yilmaz la reazione di Demir alla sua confessione, ma Yilmaz non crede che Demir sia sincero e la persuade a riprendere il piano di fuga precedentemente fallito. I due, già in passato, grazie a dei passaporti falsi, hanno provato a scappare in Germania con i rispettivi figli

Lunedì, Rasit viene licenziato per un equivoco

Nel frattempo, Rasit compra un anello per Fadik e lo nasconde in un vaso di fiori. La nonnina pensa che sia un regalo per lei e se lo mette al dito. Rasit cerca di riprenderlo ma viene sorpreso da Sevda, che pensa di aver assistito a un tentato furto e lo licenzia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mujgan confessa di aver finto di essere incinta