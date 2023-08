Terra Amara, anticipazioni trama 9 agosto: Behice pugnala Hunkar

Domani, mercoledì 9 agosto, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 8 agosto

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 agosto

Hunkar dice a Sevda che Demir si è preso cura di lei per rispettare le volontà del padre. La donna è sempre più isolata dagli abitanti di Cukurova, ma è aiutata da Zuleyha. Behice e Fekeli rivelano a Fikret di aver trovato il suo passaporto falso. L'uomo spiega che lo ha usato per fuggire dalla Germania, dove è ricercato dopo essere stato incastrato da un suo socio in affari.

Terra Amara, anticipazioni del 9 agosto: Zuleyha allontana Yilmaz

Yilmaz ha rapito suo figlio Adnan. Nonostante lo abbia poi riconsegnato agli Yaman, Zuleyha è ancora delusa dal suo comportamento e gli ordina di stare lontano da lei.

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Fekeli fa la proposta di matrimonio a Hunkar

Fekeli, nella speranza che il loro amore sia da esempio e fermi la faida tra Yilmaz e Demir, propone a Hunkar di sposarlo. Il loro matrimonio potrebbe riunire le due famiglie

Terra Amara, anticipazioni trama 7 agosto: Yilmaz restituisce Adnan a Zuleyha

Nel prossimo episodio della soap turca: Hunkar affronta Behice che la pugnala

Hunkar incontra Behice e le mostra un fascicolo che dimostra come la donna si sia sbarazzata dei due precedenti mariti e le dice di andarsene da Cukurova. Behice, però, la pugnala, ferendola a morte.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hunkar scopre che Demir mantiene i contatti con Sevda.