Terminator, Linda Hamilton: "Sarei felice di non tornare mai più"

Linda Hamilton ha ammesso di aver chiuso per sempre con franchise Terminator, ammettendo che sarebbe felice di non farlo mai più. Linda Hamilton ha interpretato Sarah Connor in tre film, incluso il recente Terminator: Destino Oscuro e non ha intenzione di ripetere l'esperienza.

Terminator: Destino Oscuro, una scena con Linda Hamilton

Linda Hamilton fa i conti con il flop di Terminator: Destino Oscuro nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter in cui riflette sulle ragioni dell'insuccesso spiegando:

"Forse apprezzerei una versione più piccola, in cui non ci sono in ballo milioni di dollari. Il pubblico di oggi è così imprevedibile. Non dovrebbe mai essere un rischio economico così grande, ma io sarei ben felice di non ritornare mai più. Non ho speranze per il futuro perché vorrei davvero aver chiuso col franchise."

Nonostante le numerose riserve, dopo anni di assenza Linda Hamilton è tornata nei panni di Sarah Connor, ma quale p stato il momento in cui si è sentita davvero nel personaggio? Ecco la risposta dell'attrice:

Terminator: Destino Oscuro, analisi del finale: un futuro tutto da (ri)scrivere

"Non certo il primo giorno sul set, è stato terribile. Le mie mani tremavano mentre giravo un dettaglio di un'arma. Pensavo "Che sta succedendo? Questa non è Sarah Connor." Probabilmente mi sono sentita di nuovo lei dopo un paio di settimane, ormai mi ero addestrata con le armi, avevo seguito una preparazione militaresca, un allenamento fisico durato un anno, non ho mangiato niente che avesse un sapore per un anno e ho fatto un lavoro interiore. La prima volta che ho indossato il costume per il nostro camera tests, sono entrata camminando e tutti intorno a me sono impazziti di gioia urlando "Oh mio Dio, è tornata." Quando sono tornata sul set, avevo un piano per il personaggio".