Terminator: Destino Oscuro, il nuovo trailer del film con Arnold Schwarzenegger!

Terminator: Destino Oscuro, il trailer dell'ultimo capitolo della saga sci-fi che è stato anticipato nei mesi scorsi da un teaser e da una serie di clip che hanno permesso agli spettatori di farsi un'idea di come sarà il lavoro, arriva finalmente in occasione dell'anniversario del Judgement Day, il mitico giorno del giudizio, che cade proprio il 29 agosto.

Il film è una vera e propria sfida per Tim Miller che dopo Deadpool si ritrova a gestire un'eredità veramente pesante. Non è un caso che proprio Tim Miller abbia voluto specificare delle difficoltà di approcciarsi ad un lavoro simile, rassicurando tutti del lavoro fatto insieme al creatore e produttore del franchise, James Cameron, per assicurarsi che anche Terminator: Destino Oscuro sia fedele allo spirito dei due primi film, diventati nel tempo dei veri e propri classici del genere. Da fan delle pellicole originali non ci ha pensato due volte ad accettare di rilanciare la storia che segno un vero e proprio ritorno al passato, non solo perché vede il rientro di Arnold Schwarzenegger nei panni del robot mutante T-800 e di Linda Hamilton come Sarah Connor, ma anche perché la storia ri ricollegherà direttamente alla seconda pellicola, cancellando praticamente tutti i sequel visti fino ad ora.

Terminator 6: le protagoniste in una nuova foto

"Dopo Deadpool c'erano molti progetti che avrei potuto scegliere, ma volevo davvero vedere Linda Hamilton tornare per continuare personalmente la sua storia come Sarah Connor. - Così ha raccontato Miller a Variety - Come James Cameron, trovo sempre che le storie sulle donne siano molto più interessanti di quelle sugli uomini. I film di Jim (Cameron ndr.) sono basati sulla realtà e sui personaggi anche se sono calati nei viaggi nel tempo e dei robot. Quello che vorrei dare al pubblico è una storia su Sarah e questi nuovi personaggi e rendere tutto il più realistico possibile. Voglio sedermi tra il pubblico e credere che questo possa succedere a me. È questo il mio approccio".

Accanto a loro ci saranno, infatti, nuovi elementi come Mackenzie Davis, che interpreta un'umana del futuro geneticamente modificata; Natalie Reyes, che sembra incarnare la nuova speranza del genere umano, e Gabriel Luna, ovvero il nuovo Terminator ancora più letale. Terminator: Destino Oscuro uscirà nelle sale il 1 ° novembre.