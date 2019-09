Terminator: Destino Oscuro, secondo Tim Miller la saga è stata "rovinata"

Secondo il regista di Terminator: Destino Oscuro, Tim Miller, il franchise di Terminator è stato rovinato dai precedenti film.

Tim Miller, infatti, afferma in un'intervista a Total Film che il franchise di Terminator ha un'impronta che deve cercare di scrollarsi di dosso: "Penso che il marchio sia stato un po' danneggiato. Non voglio denigrare il lavoro di nessuno di quei film, e alcuni di loro erano interessanti, ma mi sento come se si fossero mal approcciati al mondo di Terminator - erano essenzialmente una cosa diversa. T2 era l'unico di questi che si rivelò una rivelazione. È uno di quei film di cui tutti si ricordano."

Anche la produttrice Bonnie Curtis ha sottolineato che Terminator: Destino oscuro è il vero sequel di T2, ignorerà i tre film precedenti e farà tornare la serie alle sue radici, mentre gli altri capitoli si svolgono in linee temporali diverse: "C'è stato il primo film. Poi c'è stato il secondo film. Poi, dopo 27 anni, ecco il nostro film!"

Ambientato 27 anni dopo gli eventi di Terminator 2 , in Terminator: Destino Oscuro Skynet non è ancora diventato autocosciente e non c'è stata guerra nucleare. Dopo che Sarah ha distrutto Cyberdyne in Terminator 2, lei e John hanno vissuto in pace. Ora, però, 27 anni dopo gli eventi di quel film, un nuovo Terminator è arrivato dal futuro per uccidere un umano ibrido Cyborg. Sarah, insieme al Terminator originale, si unisce a lei e agli altri per proteggere di nuovo il futuro.

Terminator: Destino Oscuro arriverà il 31 ottobre 2019 e nel cast ci saranno Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor, Mackenzie Davis (Grace), Brett Azar (T-800), Natalia Reyes (Dani Ramos), Gabriel Luna (Terminator).