Terminator Zero: il legame con Terminator 2: Il giorno del giudizio alimenta l'hype per la serie anime

Terminator Zero di Netflix, una serie anime di prossima uscita ambientata nel mondo di Terminator, avrà un collegamento diretto con Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio che la rende ancora più eccitante.

Uno dei progetti di Terminator più interessanti degli ultimi anni, Terminator Zero riporterà il franchise sul piccolo schermo 15 anni dopo la cancellazione di Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Dato che il versante cinematografico è ancora poco chiaro, una serie anime con nuovi personaggi potrebbe essere esattamente ciò di cui il franchise ha bisogno. Lo sceneggiatore di The Batman: Part II, Mattson Tomlin Skydance, Skydance e Production I.G. sono dietro lo show.

Terminator Zero: lo scheletro di un Terminator nell'immagine della serie Netflix

Netflix ha prodotto di recente ottime serie anime originali, tra cui Castlevania, Arcane e Cyberpunk: Edgerunners, che suggeriscono che Terminator Zero potrebbe essere il loro prossimo grande successo. Il mezzo di animazione si adatta perfettamente alla fantascienza e può permettere a Terminator di raccontare storie che i film non hanno mai approfondito. Anche il fatto che Terminator Zero abbia già un collegamento diretto con T2, il miglior sequel di Terminator, è una notizia promettente per la serie.

In primo luogo, Terminator Zero di Netflix uscirà il 29 agosto 2024, che è un richiamo alla data del Giorno del Giudizio presentata in Terminator 2, 29 agosto 1997. Terminator Zero si svolgerà nel 1997, due anni dopo gli eventi di T2 e nello stesso anno in cui avrebbe dovuto verificarsi il Giorno del Giudizio nella linea temporale originale. Ambientare la storia nel 1997 non è una coincidenza e dimostra che la serie anime rispetterà la linea temporale presentata in T2.

Terminator Zero sembra quindi essere un sequel diretto di Terminator 2, anche se il concetto di sequel e prequel può risultare complicato in un franchise la cui linea temporale è così confusa. Va notato che tutti i personaggi di Terminator Zero confermati finora sono creazioni originali, il che significa che non erano presenti nei film. Resta da vedere se compariranno nomi come Sarah Connor e il T-800.