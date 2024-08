Terminator Zero: Netflix lancia un nuovo trailer sanguinolento in attesa dell'uscita della serie anime

La prossima serie televisiva anime di Terminator in arrivo su Netflix ha un aspetto assolutamente brutale in un trailer rilasciato questo fine settimana. Terminator Zero è ambientato nel 2022 e nel 1997 (l'anno del Giorno del Giudizio, come descritto in Terminator 2) e si concentra su nuovi personaggi: Eiko e lo scienziato Malcom Lee, che sono braccati da un Terminator. La serie è prodotta da Skydance e Production I.G., lo studio di animazione giapponese dietro Ghost in the Shell e Psycho-Pass.

La serie debutterà il 29 agosto, in omaggio alla data del fittizio evento di annientamento nucleare. Potete dare un'occhiata al nuovo trailer pieno di gore qui di seguito.

Terminator Zero: il legame con Terminator 2: Il giorno del giudizio alimenta l'hype per la serie anime

I dettagli di Terminator Zero

All'inizio di questa settimana, Netflix ha anche pubblicato un'anteprima di sei minuti dell'inquietante incipit della serie sul suo sito di riferimento. Il filmato inizia in una versione da incubo del 2022 prima di viaggiare indietro nel tempo.

Secondo il sito: "Eiko arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee (André Holland) che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l'imminente attacco di Skynet all'umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, è braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro, che altera per sempre il destino dei suoi tre figli".

La serie è stata rivelata per la prima volta alla fine dello scorso anno, quando Netflix ha diffuso un teaser con il titolo provvisorio di Terminator: The Anime Series. La prima stagione sarà composta da otto episodi.

Terminator Zero è stata ideata da Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman 2, che funge da showrunner. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance saranno i produttori esecutivi. Masashi Kudo è il regista e Production IG è lo studio di animazione.