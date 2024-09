Terminator 2: Arnold Schwarzenegger odiava la sceneggiatura, James Cameron svela il perché

Il regista James Cameron ha recentemente rivelato che Arnold Schwarzenegger odiava una parte della sceneggiatura originale di Terminator 2: Il giorno del giudizio.

Uscito originariamente nel 1991, il sequel è stato acclamato come uno dei più grandi film d'azione di tutti i tempi. Seguito di Terminator, il film apporta un cambiamento significativo quando vede il personaggio principale di Schwarzenegger passare da macchina assassina a protettore e figura paterna di John Connor.

In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, Cameron ha parlato del motivo principale per cui Schwarzenegger odiava una parte della sceneggiatura. Noto per i suoi ruoli d'azione spesso sopra le righe per tutti gli anni '80, Schwarzenegger aveva fatto fuori innumerevoli persone nei film precedenti.

A quel punto, durante le riprese, Schwarzenegger si lamentò con Cameron: "Io non uccido nessuno". Sperava che prima che John ordinasse al Terminator di non uccidere nessuno, avrebbe potuto dire: 'Mi farai mitragliare le persone prima di questo!'. Cameron spiegò a Schwarzenegger che fino a quel momento si trattava solo di una coincidenza e Schwarzenegger alla fine lo accettò.

Il motivo per cui Schwarzenegger si infuriò con Cameron

"Arnold odiava quell'idea. Avevo la sceneggiatura, ancora fresca di stampa, nella mia valigetta, l'ho portata sull'aereo dove [lo studio] Carolco stava trasportando un gruppo di attori e registi a Cannes. Arnold la lesse sull'aereo e la mattina dopo facemmo colazione a Cannes. Aveva quello sguardo. 'Senti, Jim, l'ho letto, è scritto molto bene, ma io non uccido nessuno'".

"E io: 'Lo so, è questo il bello! Prendiamo questo tizio che è un mostro e lo facciamo diventare un eroe!'. Era sbalordito. Poi ha continuato: 'Va bene, ma a pagina 40 John mi dice che non posso uccidere nessuno. Mi farai mitragliare le persone prima di questo!'. Io dissi: 'Ok, mi hai fregato con una scappatoia legale. Ma tu sarai l'eroe. È solo una coincidenza che tu non abbia ucciso nessuno fino a quel momento. Vieni riprogrammato da John verbalmente e poi farai il bravo'".

Cameron, tuttavia, fece il furbo: "'Ma sei davvero buono o stai solo recitando la parte del buono?'. Lui rispose: 'Beh, sono davvero buono?'. Gli ho detto: 'È quello che scopriremo insieme'. E lui: 'Stronzo!'. Io e lui andavamo molto d'accordo, ma aveva dei momenti di crisi in cui dovevo convincerlo a scendere dal cornicione. E ha funzionato".