Terminator 2: con Fabio Guaglione si inaugura il Watch Party di Movieplayer su Twitch

Inauguriamo stasera la nostra nuova rubrica su Twitch, intitolata Cineforum 2.0, che sarà il Watch Party di Movieplayer.it. Il nostro primo ospite sarà Fabio Guaglione, che guarderà con noi Terminator 2.

Preparate i pop corn per il nostro appuntamento alle ore 21.00 con Gabriella Giliberti, che guarderà e commenterà insieme a Fabio Guaglione il celebre Terminator 2 - il giorno del giudizio sul nostro canale Twitch di Movieplayer.

Da stasera infatti inauguriamo la nostra nuova rubrica Cineforum 2.0, che sarà il Watch Party targato Movieplayer. Un appuntamento che rimarrà fisso il mercoledì, sempre alle 21.00, in cui guarderemo insieme ad attori, attrici, registi, influencer o altri colleghi del settore, un film scelto da loro.

Il film che sceglieranno di volta in volta sarà una pellicola presente sul catalogo Prime Video e potrà essere un'opera cinematografica girata dai nostri ospiti, interpretata da loro oppure semplicemente che ne ha influenzato la carriera o la vita.

Non a caso il film scelto da Fabio Guaglione per la nostra prima serata è stato Terminator 2: già una volta il regista ha confessato il suo amore per i viaggi nel tempo, come Ritorno al futuro, che per esempio ha segnato "un certo imprinting nel mio modo di raccontare le storie", come ha lui stesso dichiarato. In quella occasione, Guaglione aveva raccontato dei momenti più forti vissuti in sala parlando di altri film di successo che l'hanno particolarmente colpito, come Jurassic Park, Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Matrix. Ma stavolta il regista di Mine ci spiegherà il perché di questa particolare scelta.

Come ben sappiamo, Fabio Guaglione è noto soprattutto per aver scritto e diretto Mine, insieme a Fabio Resinaro, e sempre insieme a lui aver sceneggiato il discusso Ride, ambizioso progetto girato con una GoPro.

Sarà curioso scoprire in che modo Terminator 2 ha influenzato il lavoro di Fabio Guaglione. La trama del film di James Cameron, vi ricordiamo, segue Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor e la storia di suo figlio, John, attraverso i vari sbalzi temporali per evitare un futuro di terrore da parte di una rete di difesa di intelligenza artificiale, nota come Skynet, che raggiungerà l'autocoscienza e si ribellerà all'umanità, scatenando un olocausto nucleare. In Terminator 2 rincontreremo Arnold Schwarzenegger nei panni del cyborg assassino, ma stavolta il Terminator cercherà di salvare il figlio di Sarah dal T-1000, inviato indietro nel tempo per uccidere John e impedirgli di diventare il capo della resistenza umana.