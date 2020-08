Tenet: Warner Bros vuole il 63% dei guadagni al box office

Tenet arriverà tra qualche settimana nelle sale di tutto il mondo e Warner Bros., secondo quanto riporta il sito IndieWire, avrebbe chiesto ben il 63% degli incassi** ottenuti ai box office americani.

La percentuale è superiore alla media ed è emersa da una lettera inviata agli esercenti in cui si parla delle misure di sicurezza e dei costi previsti per poter proiettare il film sul grande schermo.

Tenet, che segna l'atteso ritorno dietro la macchina da presa di Christopher Nolan, debutterà in 70 nazioni, tra cui l'Italia, il 26 agosto, mentre in patria l'arrivo nelle sale è previsto per il 3 settembre. I responsabili delle sale interessati a proporre il titolo, secondo quanto riportato online, devono assicurare infatti alla Warner di seguire tutte le leggi e linee guida previste nelle città dove sono situate le strutture.

Per poter ottenere la possibilità di proporre il film di Christopher Nolan al proprio pubblico, inoltre, gli esercenti dovranno versare il 63% dei guadagni ottenuti durante la presenza del titolo nella propria offerta.

La difficile situazione economica causata dalla prolungata chiusura e l'assenza di titoli di punta sembrano due fattori a favore dello studio che difficilmente incontrerà qualche ostacolo nella propria strategia di distribuzione.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.