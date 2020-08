Tenet, in UK il film esce con una scena di violenza "tagliata" per motivi di censura

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Tenet uscirà nel Regno Unito con una taglio di circa nove secondi su una scena di violenza per evitare un divieto ai minori di 15 anni. Lo ha riportato il sito Film Stories dopo aver notato questo dettaglio sul sito della BBFC, l'organo di censura per i film sul territorio britannico.

Il divieto ufficiale del lungometraggio di Christopher Nolan è 12A, il che consente ai minori di 12 anni di vederlo se accompagnati da un adulto, con la seguente motivazione: "per scene moderate di violenza, pericolo, violenza domestica e uso sporadico di linguaggio forte." Il terzo elemento è legato alla differenza tra il montaggio che sarà visto nelle sale britanniche e quello che si vedrà nel resto del mondo. Spiega infatti il sito della BBFC: "Il film è stato visto in sede consultoria, ed è stato segnalato allo studio che la versione integrale avrebbe probabilmente ottenuto un visto 15, e che per ottenere un 12A com'era loro intenzione sarebbe stato auspicabile rimuovere da una scena alcune inquadrature in cui un uomo prende a calci una donna. Al momento della proiezione formale per applicare il visto, quelle inquadrature erano state rimosse, e il film ha ottenuto un 12A." Negli Stati Uniti il film uscirà con il visto PG-13, senza tagli.

Non è la prima volta che una situazione del genere si verifica con la distribuzione britannica di un film, e il più delle volte è proprio a causa di scene di violenza: prima di Tenet, c'era stato il precedente di Hunger Games, anch'esso accorciato di pochi secondi per poter essere visto da un pubblico più giovane, mentre in territori più adulti ci sono stati i casi di John Wick - Capitolo 2 e L'uomo invisibile, entrambi leggermente limati per evitare un divieto ai minori di 18 anni a causa di scene dove i personaggi si suicidano o tentano di farlo (nel 2013, per l'uscita in DVD della prima stagione di House of Cards, il divieto più restrittivo fu applicato proprio per questo motivo, per via di una sequenza dove Frank Underwood spiega a Peter Russo per filo e per segno come uccidersi nel modo giusto).

Esiste anche almeno un caso inverso: Casino Royale uscì nel Regno Unito senza tagli, mentre negli USA ci furono delle piccole modifiche per ottenere il PG-13.