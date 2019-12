Tenet: il trailer italiano del nuovo film di Christopher Nolan

Warner Bros. Italia ha pubblicato il trailer italiano di Tenet, prima clip dell'undicesimo film di Christopher Nolan, atteso al debutto nelle sale di tutto il mondo a partire dal 17 luglio 2020.

Ad un primo sguardo, Tenet non sembra avere nulla in comune con l'ultimo film del regista, il dramma storico Dunkirk, ma ricorda moltissimo le atmosfere di lavori precedenti come Memento e Inception.

Il trailer ita fa luce sulla trama di Tenet, almeno più di quanto non facciano le informazioni fin qui in nostro possesso: il personaggio di John David Washington sembra avere il preciso compito di prevenire una sorta di nuova guerra mondiale. Importante sarà anche in Tenet l'elemento tempo, e alcune battute della clip lasciano presagire che il personaggio di Washington viaggerà nel tempo per compiere la sua missione, incontrando via via alcuni dei personaggi che nel trailer compaiono.

Descritto da IMDB come "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione", di Tenet si sa in verità ancora pochissimo. E l'idea di quanto Christopher Nolan tenga alla segretezza intorno a questo film l'ha resa perfettamente Robert Pattinson parlando di sè come imprigionato in una stanza per leggere la sceneggiatura.

Intricato thriller spionistico internazionale, Tenet vanta nel cast John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.