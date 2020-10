Tenet, il trailer del film ricreato con soli 20 dollari: il video è imperdibile!

Cracked, spendendo appena 20 dollari, ha ricreato il trailer di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan, realizzato invece con un budget che supera i 200 milioni di dollari. Il risultato dell'esperimento è imperdibile!

Se fate parte di quel gruppo di persone che non hanno ancora visto Tenet, sappiate che il team di Cracked ha pensato proprio a voi e questa settimana ha dato vita ad una versione estremamente low cost del film diretto da Christopher Nolan. In realtà, ad essere stato replicato è soltanto il trailer dell'opera sci-fi che negli ultimi mesi tanto ha fatto discutere pubblico e critica, dividendo la gente tra chi ha ritrovato in Tenet il miglior Nolan e chi invece è rimasto deluso dal film, giudicato fin troppo confuso e sconclusionato.

Attraverso il video condiviso da Cracked, avrete così l'opportunità di percepire "vagamente" le atmosfere caratteristiche di Tenet. Se invece avete già visto il film, potrete approfittare di questo remake per ricordare il motivo per cui avete amato o odiato così tanto il film ma soprattutto per farvi una risata, riconoscendo quantomeno la fantasia del lavoro realizzato.

Ricordiamo che Tenet è stato l'unico blockbuster ad arrivare nei cinema dall'inizio della pandemia ad oggi. Una sfida che lo stesso Nolan ha voluto affrontare, per aiutare le sale cinematografiche estremamente colpite dall'attuale crisi mondiale. Premesso che i grandi mercati di New York e Los Angeles sono rimasti sempre chiusi, ricordiamo che Tenet è riuscito comunque ad incassare 52,5 milioni di dollari nel Nord America e 289 milioni nel resto del mondo, per un totale di circa 341 milioni.

Tenet è stato interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Kenneth Branagh, Michael Caine, Himesh Patel, Denzil Smith, Martin Donovan, Laurie Shepherd, Mark Krenik, Anthony Molinari, Wes Chatham, Rich Ceraulo, Yuriy Kolokolnikov, Jonathan Camp, Andrew Howard. Di seguito, la sinossi del film: Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.