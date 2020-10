Tenet supera i 300 milioni globali, ma il box office USA è in crisi

Tenet: Martin Donovan in una scena del trailer

Un'altra settimana difficile per il box office USA che vede Tenet superare i 300 milioni globali (arrivando a quota 307), ma incassare solo 2,7 milioni in patria, arrivando a 45,1 milioni in cinque settimane. Qui trovate la recensione di Tenet, che continua a conservare la vetta della classifica di un box office affaticato e provato di molti mercati importanti.

In un box office che ha perso ogni riferimento, alle spalle di Tenet spunta il ritorno al cinema di Hocus Pocus, fantasy Disney del1993 che incassa 1.975.000 dollari in 2.570 sale, con una media per sala di 749 dollari. Questo risultato che sembra fantascienza figura tra le uscite più lucrose degli ultimi tempi, ma vista la situazione eccezionale niente deve più stupirci.

Perde una posizione The New Mutants. Il film sui giovani mutanti che segna la deriva horror della saga degli X-Men, nella sesta settimana di permanenza in classifica, incassa 1 milione e veleggia verso i 21 globali.

Quarta posizione per il thriller con Russell Crowe Il giorno sbagliato, che incassa 870 mila dollari, arrivando a 18,4 milioni complessivi.

Segur il drammatico Infidel, che vede Jim Caviezel nei panni di un uomo invitato al Cairo per tenere un discorso che viene rapito. La moglie si reca in Egitto per ritrovarlo a tutti i costi. Il film è stabile al quinto posto, con un incasso di 455.000 dollari che lo porta a un totale di 3,4 milioni.