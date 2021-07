Tenet: stasera su Sky Cinema Uno il film premio Oscar di Christopher Nolan

Stasera su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW, arriva Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan con John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki.

Una grande prima TV stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: alle 21:15 arriva Tenet, il thriller di spionaggio scritto e diretto da Christopher Nolan, vincitore dell'Oscar 2021 per i migliori effetti speciali.

Tenet: John David Washington in una scena

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista, interpretato da John David Washington è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Accanto a John David Washington, il cast internazionale di Tenet include anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

