Tenet: proviamo a capirci qualcosa nel nostro doppiaggio parodia (VIDEO)

C'è un film che si sposta nel tempo. E questa volta no, non è la solita trovata cervellotica di Christopher Nolan. L'arrivo in sala del tanto atteso Tenet, al quale dedichiamo il nostro doppiaggio parodia che potete vedere nel video qui sopra, è stato rimandato più volte a causa delle incertezze di una distribuzione difficile da programmare negli ultimi mesi. Indecisioni e rinvii che hanno reso la prossima fatica del regista londinese ancora più agognata. Nonostante l'uscita statunitense sia ancora bloccata, Tenet arriverà in 70 nazioni al di fuori degli States. Per l'Italia l'appuntamento è fissato (si spera) per il prossimo 26 agosto.

Tenet: John David Washington in una scena

Visto che manca meno di un mese all'arrivo del film in sala, abbiamo deciso di provare ad orientarci nella misteriosa e contorta trama di trailer. Una pellicola che sembra mescolare azione, thriller e spionaggio internazionale, senza dimenticare i soliti paradossi spazio-temporali tanto cari a Christopher Nolan. Così il nostro Giuseppe Grossi, affiancato da Gabriele Scarcelli e Margherita Bonvino, ha deciso di ridoppiare il trailer di Tenet ironizzando sul fatto che onestamente non si capisca granché. Tra parole cifrate, tormentoni cult e qualche velata perplessità su Robert Pattinson come nuovo Batman, ecco a voi il nostro nuovo doppiaggio parodia.