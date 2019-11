Tenet: il prologo del film di Christopher Nolan nelle sale IMAX a dicembre?

Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, potrebbe essere presentato in anteprima entro la fine del 2019 nelle sale IMAX, come confermerebbe un dettaglio recentemente pubblicato online.

La Motion Picture Association ha infatti assegnato al prologo di Tenet un rating PG-13 a causa di alcuni elementi violenti e intense scene d'azione. Il regista Christopher Nolan in passato ha già presentato in anteprima il materiale inedito dei suoi film, a partire da Il Cavaliere Oscuro, mesi prima della distribuzione nelle sale americane.

La presentazione dei primi minuti dovrebbe arrivare nelle sale IMAX, come accaduto anche in occasione di Insterstellar e Dunkirk, anche se per ora la Warner Bros. non ha rilasciato alcun commento ufficiale.

Secondo quanto riporta IMDB il film è "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione".

Nel cast ci sono Aaron Taylor-Johnson, Robert Pattinson, Himesh Patel, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia e Michael Caine.

Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.