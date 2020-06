Tenet: posticipata la data di uscita negli USA del film di Christopher Nolan

Tenet ha una nuova data di uscita: il 31 luglio, due settimane dopo quella precedentemente annunciata e che ora segnerà invece il ritorno nelle sale di Inception in occasione del decimo anniversario del debutto del film.

L'evento celebrativo, inoltre, permetterà agli spettatori di vedere delle sequenze in anteprima del nuovo progetto di Christopher Nolan.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros. Pictures Group, ha dichiarato: "Siamo particolarmente elettrizzati, in questo ambiente complesso e rapidamente in cambiamento, di portare Tenet di Christopher Nolan nei cinema di tutto il mondo il 31 luglio. Dal momento in cui abbiamo visto per l'ultima volta un film sul grande shermo è passato più di quanto avremmo potuto immaginare e per mostrare il nostro apprezzamento nei confronti dei fan mentre facciamo il countdown al debutto di Tenet, siamo inoltre entusiati nell'offire il suo capolavoro Inception nei cinema per il decimo anniversario del film il 17 luglio".

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."