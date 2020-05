Tenet, il nuovo trailer del film di Christopher Nolan

Come anticipato nelle ultime ore, arriva il nuovo trailer di Tenet, l'attesissimo e misterioso film di Christopher Nolan di cui si è detto di tutto, e che dovrebbe essere un intricato thriller di spionaggio interpretato da John David Washington e Robert Pattinson. Il trailer in questione è stato presentato pochi minuti fa su Fortnite e come potete vedere nel video è ricco di scene d'azione, sequenze misteriose e intriganti che non faranno che aumentare l'hype.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Tenet, non solo per i contenuti del film e le varie congetture sulla storia (sulla quale per il momento si sa poco) ma anche perché Tenet potrebbe rappresentare il film di rilancio dell'industria cinematografica USA dopo questo periodo così complicato e difficile che ha visto la chiusura di tutte le sale cinematografiche.

Come dicevamo, del plot di Tenet si sa poco: un impacciato Robert Pattinson non ha rivelato null'altro che il film non tratterà il tema dei viaggi nel tempo. Più intrigante la rivelazione diffusa da un libro sulla realizzazione del film, secondo il quale l'ultimo lavoro di Nolan "è un film che giacerà a lungo nell'immaginazione in futuro... e forse nel passato"

Oltre a Pattinson e Washington, nel cast di Tenet ci saranno Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.