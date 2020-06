Tenet, nuova data di uscita in Italia, si allunga l'attesa per il film di Nolan

Tenet ha una nuova data di uscita Italiana: ci sarà da aspettare ancora qualche settimana per il misterioso film di Christopher Nolan.

Non c'è pace per Tenet, che ha una nuova data di uscita in Italia: il 26 agosto il film di Christopher Nolan arriverà anche nelle nostre sale. Questa nuova data arriva a pochi giorni dall'annuncio della nuova uscita negli USA.

Nella giornata di ieri Warner Bros ha annunciato che Tenet negli Stati Uniti uscirà il 12 agosto, mentre in Italia uscirà il 26 agosto e non più il 3, come era stato annunciato qualche settimana fa.

Negli ultimi mesi si è parlato molto del film di Christopher Nolan, sia per i temi trattati che le varie ipotesi sulla storia (sulla quale per il momento si sa poco) ma anche perché Tenet è il film che rappresenta il rilancio dell'industria cinematografica USA dopo la recente chiusura di tutte le sale. Lo stesso sarà anche per l'Italia, visto che Tenet è uno dei primi titoli più attesi ad approdare al cinema dopo la (lenta) riapertura delle sale cinematografiche avviata tra polemiche e incertezze il 15 giugno.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

La misteriosa sinossi ufficiale di Tenet anticipa: "John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."