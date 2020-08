Tenet e le riprese in Italia: ecco dove sono state girate le scene

Le riprese di Tenet, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, si sono svolte anche in Italia. Scopriamo allora dove sono state girate le scene in questione.

Nel 2019, una parte delle riprese di Tenet si sono tenute in Italia, lungo la Costiera Amalfitana. Ecco, più nel dettaglio, dove sono state girate le scene del nuovo film di Christopher Nolan

Dal 26 agosto è disponibile al cinema Tenet, film che segna la ripartenza del settore cinematografico ed un graduale ritorno alla normalità e quindi anche a tutte quelle domande che inevitabilmente sorgono tra pubblico e critica riguardo il significato delle opere di Nolan.

Tralasciando il senso finale del film, in molti sanno ormai da tempo che alcune riprese di Tenet si sono svolte in Italia ma, durante la visione dello stesso, qualcuno si sarà chiesto in quali location, nello specifico, si siano ritrovati John David Washington e compagni per girare determinate scene. Per quanto riguarda la zona della penisola, gli scenari che vediamo sullo sfondo sono quelli inconfondibili della Costiera Amalfitana, perla paesaggistica che attira ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo, comprese alcune delle maggiori celebrità internazionali.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

Il cast e il team di produzione del film - di cui abbiamo parlato nella spiegazione del finale di Tenet - si è riunito qui a cavallo tra luglio e agosto 2019, dopo aver trascorso i precedenti due mesi in Estonia. Il quartier generale durante le riprese è stato l'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, comune in provincia di Salerno con meno di tremila abitanti che in quei giorni ha assistito ad una invasione delle proprie strade da parte delle oltre cento comparse selezionate per le registrazioni del film, iniziate in alcuni giorni anche alle quattro del mattino.

l'Hotel Villa Cimbrone a Ravello

Numerose scene di Tenet si sono tenute nella splendida location di Villa Cimbrone, uno degli Hotel de Charme più prestigiosi della Costiera Amalfitana e dell'intero Mediterraneo, situato su un promontorio a picco sul mare e caratterizzato da grandi giardini ed uno splendido affaccio sul golfo di Salerno. Per l'occasione, la Villa è stata chiusa al pubblico. Altre scene, seppure più brevi, sono poi state girate in un altro hotel, il Caruso, situato in un edificio ristrutturato dell'undicesimo secolo, anch'esso arroccato su una scogliera della Costiera Amalfitana.

Lo yatch Planet Nine

Non poteva poi mancare, durante le riprese di Tenet, una tappa ad Amalfi, l'incantevole località da cui prende il nome l'intera Costiera. Qui, la maggior parte delle scene sono state registrate nelle ore pomeridiane sulla darsena, ovvero la parte più interna del porto. Dopo aver lasciato la terra ferma, le riprese del film si sono spostate sul mare, più precisamente sul Planet Nine, il grande yacht che vediamo sul grande schermo, ma anche sul motoscafo guidato dal protagonista John David Washington in alcuni momenti dello spy movie di Nolan. In questo caso, la Capitaneria di Porto ha "protetto" le riprese, assicurandosi che nessuno si avvicinasse all'imbarcazione.

Insomma, scenari incredibili che donano ancora più fascino ad un film non certo banale e che sono stati scelti in passato anche per altre opere cinematografiche di successo, come Mr. & Mrs. Smith e Wonder Woman (le riprese di quest'ultimo si sono tenute anche all'interno della sopracitata Villa Cimbrone).