Tenet: John David Washington spera in un sequel

Tenet potrebbe avere un sequel se il desiderio di John David Washington si realizzasse: l'attore ha infatti parlato apertamente della possibilità di tornare sul set e continuare la storia.

Commentando la sua esperienza con il regista Christopher Nolan con Esquire, la star non ha escluso la possibilità di un secondo capitolo dell'ambizioso progetto.

John David Washington, parlando di Tenet, ha spiegato: "Nella mia mente è un sì. Lavoreremo di nuovo insieme, ci rivedremo tra un paio di anni. Nella realtà non lo so".

Il protagonista ha aggiunto: "Chris fa ciò che vuole. Forse ha qualcosa che ha sviluppato per anni e vuole realizzare come prossimo progetto, forse è stato ispirato da qualcosa di diverso che ha visto e vuole occuparsene. Non lo so. Spero di poter lavorare nuovamente con lui. Spero di poter esplorare un po' di più quel mondo perché penso che abbiamo trovato qualcosa di realmente unico".

La criptica sinossi ufficiale di Tenet - attualmente nelle sale e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione - anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film diretto da Christopher Nolan ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.