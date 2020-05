Tenet: l'inversione del tempo e gli altri indizi contenuti nel nuovo trailer

Poche ore fa il nuovo trailer di Tenet, atteso thriller firmato da Christopher Nolan, è stato lanciato in rete svelando alcuni importanti indizi sul misterioso film, in primis l'inversione del tempo, che sarebbe al centro della pellicola.

L'ombra di Memento e Inception, titoli esemplificativi della poetica di Christopher Nolan, aleggia sul nuovo trailer di Tenet, thriller sci-fi che vede John David Washington nei panni di una superspia e ingegnere del tempo chiamato a intervenire per sventare un pericolo che minaccia il futuro dell'umanità.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Nel trailer assistiamo a una sorta di test che non viene superato da molti candidati. "Il test che hai superato?" chiede il personaggio di Martin Donovan rivolgendosi al protagonista nel precedente trailer. "Non tutti lo passano. Benvenuto nell'aldilà",

In una scena, Washington vede un proiettile che ha forato il vetro, ma afferma che la sparatoria non è ancora avvenuta. In una precedente intervista la co-star Robert Pattinson aveva assicurato che nel film non ci sono viaggi nel tempo e in effetti il nuovo trailer introduce il termine inversione del tempo.

Su Tenet poggia il futuro dell'industria cinematografica hollywodiana?

Tenet, dunque, non parla di viaggi nel tempo, ma di persone in grado di manipolare il tempo e gli eventi futuri. Almeno è quello che appare dai nuovi indizi contenuti nel trailer diffuso, pare, proprio per alimentare ulteriormente l'amore per il cinema e la voglia del pubblico di fare ritorno in una sala cinematografica, come ha confermato su Twitter il direttore creativo di Fortnite Donald Mustard, che ha ospitato la premiere del promo.

The idea of debuting the TENET trailer came from a phone call with Christopher Nolan. We were all talking about our love of seeing new trailers in a THEATER and how sad we were that we can’t do that right now - but how maybe this could be the next best thing. Hope you love it! — Donald Mustard (@DonaldMustard) May 21, 2020

Il trailer si conclude con la promessa che Tenet uscirà nelle sale cinematografiche. Per adesso Warner Bros. non ha ancora modificato la data di uscita fissata per il 17 luglio negli USA. Staremo a vedere se la release prevista verrà rispettata.