Tenet: il film di Christopher Nolan è in uscita oggi in 4K su Infinity

Tenet è disponibile su Infinity da oggi 29 dicembre in 4K: il film di Christopher Nolan, con Robert Pattinson e John David Washington è l'unico blockbuster distribuito al cinema in questo 2020 e sta per arrivare a casa vostra

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Tenet è disponibile su Infinity per la visione on demand e in 4K a partire da oggi 29 dicembre. Il film di Christopher Nolan è stato particolarmente atteso non soltanto dai fan del regista inglese ma anche da tutti gli appassionati di cinema. Tenet, infatti, è stato l'unico blockbuster ad essere stato distribuito in sala dopo le chiusure dei primi mesi del 2020 e, per molti esercenti e appassionati della sala, ha rappresentato la speranza di un parziale ritorno alla normalità.

Scritto e diretto da Christopher Nolan che, nel corso dell'ultimo decennio, si è affermato come uno dei principali autori nel cinema contemporaneo, Tenet è disponibile in 4K su Infinity a partire dal 29 dicembre. Il progetto di Nolan è un film epico d'azione ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale e incentrato sulle vicende di un agente segreto che proverà in tutti i modi ad impedire la terza guerra mondiale.

Il cast di primissimo livello vanta i nomi di Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimble Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Kenneth Branagh e Michael Caine, fido collaboratore di Christopher Nolan giunto alla settima partnership con il regista inglese.

Tenet: John David Washington in una scena

In Tenet, John David Washington interpreta il protagonista del film, un uomo che, armato soltanto di una parola, lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo e viene coinvolto in una missione attraverso lo spionaggio internazionale. Tra l'altro, l'uomo vivrà anche una sorta di inversione del tempo lineare, concetto tipico della filmografia di Christopher Nolan. L'undicesimo film del regista britannico è stato girato in sette Paesi differenti (Estonia, Italia, India, Danimarca, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti) e realizzato con un mix di IMAX e pellicola in 70mm.

Tenet: Robert Pattinson e John David Washington in una foto del film

Di primissimo livello è anche il team creativo che ha lavorato a Tenet. La crew, infatti, comprende i nomi di Hoyte van Hoytema come direttore della fotografia, dello scenografo Nathan Crowley, della montatrice Jennifer Lame, del costumista Jeffrey Kurland, del supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e del supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora, infine, è stata realizzata da Ludwig Goransson.