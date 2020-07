Tenet, Elizabeth Debicki e lo strano dettaglio che le ha quasi fatto perdere la parte

Elizabeth Debicki ha rischiato di non essere tra le star di Tenet, l'ultimo, misterioso film di Christopher Nolan e tutto perché... È fin troppo brava. Ma vediamo cosa significa.

Berlino 2016: Elizabeth Debicki, Tom Hiddleston, Hugh Laurie sul red carpet di The Night Manager

Elizabeth Debicki sta progressivamente diventando uno dei nomi più interessanti del panorama Hollywoodiano, grazie soprattutto alla sua incredibile versatilità sul piano recitativo. Da Guardiani della Galassia a Mission Impossible, da Il Grande Gatsby a The Burnt Orange Heresy, da The Night Manager a Widows, l'attrice ha dimostrato di saper navigare con abilità i mari più diversi.

E proprio la sua interpretazione in Widows, l'heist movie con Viola Davis e Liam Neeson, le stava quasi per costare il ruolo in Tenet... Per via dell'accento! Nel film di Steve McQueen la Debicki sfoggia infatti un perfetto accento americano, pur essendo lei stessa australiana.

"Ero alla ricerca di un'interpretazione più British, una sorta di personaggio alla English Rose" spiega Nolan a Variety.

Per fortuna per Elizabeth, però, la moglie del regista fece subito notare al marito la nazionalità dell'attrice, portando il marito a farsi un rewatch della filmografia della Debicki.

"Elizabeth è una di quelle grandi attrici che, una volta portate alla tua attenzione, ti rendi conto di aver già visto in numerosi altri progetti, senza però realizzare che si trattasse della stessa persona".

Così Nolan trovò la sua nuova interprete, che tuttavia, seppur avesse già in tasca il ruolo, insistette per fare comunque un provino "Non fui certo io a chiederglielo" racconta il regista "Con attori di un certo livello, i registi sanno che non è necessario chiedere loro di fare un provino. Ma Elizabeth ha voluto farlo per forza. Credo fosse importante per lei sapere con certezza di poter fare ciò che cercavo. Ed è stata straordinaria".

Tenet arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 agosto.