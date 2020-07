Tenet: la durata impedisce la distribuzione nelle sale cinesi?

Tenet potrebbe non essere distribuito nelle sale cinesi a causa della durata che supera quella consentita per limitare il tempo trascorso in spazi chiusi.

Tenet deve affrontare un altro problema: la durata rischia di impedire la distribuzione in Cina. Attualmente, infatti, è stato stabilito il limite di due ore per quanto riguarda il tempo che le persone possono trascorrere all'interno delle sale cinematografiche.

Il nuovo film diretto da Christopher Nolan, la cui uscita è ancora in programma ad agosto, sembra avere una durata di 150 minuti. Il progetto supera quindi di trenta minuti il limite previsto dalle autorità cinesi.

Tenet, attualmente, non ha ancora una data prevista per la distribuzione sul mercato asiatico, tuttavia i suoi precedenti progetti hanno ottenuto dei buoni risultati ai box office cinesi raggiungendo, in caso di Interstellar, 122 milioni su un totale di 668 milioni ottenuti a livello mondiale.

Per ora Warner Bros non ha commentato la situazione o svelato se ci saranno dei tagli per rispettare i limiti imposti in Cina.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."