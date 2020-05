Tenet: nuovi dettagli del plot in un libro sul dietro le quinte

La segretezza che avvolge Tenet è proverbiale, ma un libro sul dietro le quinte avrebbe svelato qualche nuovo dettaglio sul film di Christopher Nolan. Il libro in questione, The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War, è disponibile su Amazon in pre-ordine a circa 50 dollari.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

La descrizione del libro non entra nei particolari, ma cita una avventura legata alla flessione del tempo e parla di Tenet come di "un film che giacerà a lungo nell'immaginazione in futuro... e forse nel passato."

Questi dettagli, uniti al titolo del libro che fa riferimento alla Guerra Fredda, lascerebbe ipotizzare che i personaggi di tenet potrebbero viaggiare nel tempo per prevenire una guerra nucleare. questa guerra si è verificata nel passato e i personaggi tornano indietro per evitare che si ripeta? O la trama è più complessa di così? Conoscendo Christopher Nolan e le sue abilità narrative, è molto probabile.

Al momento, dopo l'uscita del primo trailer, il marketing di Tenet è in stand-by, ma il film conserva la sua uscita cinematografica nei cinema americani a luglio. Da questo punto di vista, Tenet potrebbe rappresentare il futuro dell'industria cinematografica hollywodiana oltre che un azzardo per Warner Bros.