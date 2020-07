Tenet: data di uscita negli USA nuovamente posticipata per il film di Christopher Nolan

Tenet non uscirà, come annunciato, il 12 agosto negli Stati Uniti: la data del debutto è stata nuovamente posticipata.

Tenet non uscirà negli Stati Uniti il 12 agosto: Warner Bros ha annunciato che la data di uscita è stata nuovamente posticipata e un nuovo annuncio dovrebbe essere imminente.

Il debutto sul grande schermo potrebbe quindi avvenire prima in altre nazioni, dove gli spettatori possono già tornare nei cinema, e non resta che attendere per scoprire le decisioni dello studio.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros, ha dichiarato: "Condivideremo a breve una nuova data di uscita nel 2020 per Tenet, il film di Christopher Nolan totalmente originale e stupefacente. Non stiamo trattando Tenet come una distribuzione tradizionale a livello globale e in contemporanea, e i nostri progetti imminenti legati al marketing e alla distribuzione rifletteranno questa situazione".

Gli esperti, pochi giorni fa, avevano già ipotizzato un ulteriore posticipo dell'arrivo nei cinema dell'atteso film e anche di Mulan, il progetto della Disney che potrebbe subire la stessa sorte a causa della complicata situazione sanitaria negli Stati Uniti.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."