Tenet rilancia i cinema italiani e incassa oltre 400 mila euro in un giorno

L'uscita di Tenet ridà speranza ai cinema italiani: nonostante le preoccupazioni dovute all'emergenza sanitaria il film di Christopher Nolan ha incassato oltre 400 mila euro nel primo giorno di programmazione.

Vista la necessità del momento, Warner Bros. ha optato per una strategia differenziata facendo uscire Tenet sui mercati europei in anticipo rispetto alla release americana, prevista per settembre. La strategia, per il momento, sembra dare buoni frutti: ieri Tenet, uscito in circa 700 sale, ha incassato 403.965 euro segnando quasi 60.000 presenze. La speranza è quella di superare il milione di euro entro il weekend.

Qui trovate la recensione di Tenet, il complicato thriller è subito schizzato in testa al box office italiano superando il film Disney/Pixar Onward - Oltre la magia, fermo a quota 330.000 euro e volevo nascondermi di Giorgio Diritti, biopic dal percorso cinematografico tormentato che vede Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue e finora ha incassato un totale di 418.653 euro.

Ecco l'oscura sinossi di Tenet: Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo, ma Inversione.