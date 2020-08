Tenet: Tom Cruise ha visto il film, la sua reazione su Twitter

Tom Cruise ha visto in un cinema di Londra il film Tenet e online ha condiviso un video in cui esprime la sua reazione e mostra la sua esperienza.

Il tweet è semplicemente accompagnato dalla didascalia "Grande film. Grande schermo. L'ho amato".

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Il video mostra Tom Cruise, che è a Londra per le riprese di Mission: Impossible 7 spostarsi per la città, con la sua maschera protettiva, e assistere a una proiezione del nuovo film di Christopher Nolan, esprimendo il proprio entusiasmo.

Il lungometraggio - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione - arriverà domani 26 agosto nelle sale italiane.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet, in arrivo nelle sale italiane il 26 agosto, anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.