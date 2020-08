Tenet: Christopher Nolan svela perché si è ispirato a C'era una volta il West di Sergio Leone

Christopher Nolan ha svelato che tra le fonti di ispirazione alla base di Tenet c'è anche il film C'era una volta il West di Sergio Leone, nonostante sia una scelta piuttosto inaspettata.

Il regista ha infatti spiegato al magazine Total Film il suo approccio alla realizzazione del progetto: creare il lungometraggio usando i propri ricordi legati alle storie di spie e al suo amore per il cinema di genere.

Tra le pagine della rivista Christopher Nolan ha dichiarato: "Non ho idea se sia vero, ma ho questa specie di idea che se si considera Sergio Leone quando ha realizzato C'era una volta il West, c'è una certa sensazione... Non sono sicuro che abbia guardato dei western mentre lo girava". Il regista del film attualmente in sala - di cui abbiamo parlato nella recensione di Tenet - ha aggiunto: "Esprime il suo amore per il genere che è cresciuto nel corso degli anni, e negli anni successivi e quelli dopo. E c'è qualcosa di così enfatizzato in modo favoloso nel modo in cui affronta quel genere. Si tratta del distillato di tutte queste cose del suo passato e delle sue impressioni legate al genere".

Una sequenza di C'era una volta il West di Sergio Leone ©Angelo Novi /Cineteca di Bologna

Per questo motivo Nolan ha avuto un approccio molto specifico per quanto riguarda il lavoro sul set: "Volevo che la troupe si immergesse in questo film, in un modo davvero unico, e non venisse realmente influenzata dalle cose in modo consapevole, ma solo dal nostro amore per il genere e dal nostro amore per i film in generale, alimentato dai modi in cui esprimiamo le cose".

Il responsabile degli effetti speciali, Scott Fisher, ha invece raccontato a ICG Magazine che per quanto riguarda il loro lavoro hanno ricevuto una lista di film da guardare per capire che aspetto voleva per le scene d'azione, ispirandosi così alla seconda Guerra Mondiale e a documentari legati a eventi bellici: "Guardandoli abbiamo capito qualcosa per quanto riguarda ciò che fa sembrare reali le immagini. Non è che gli aeroplani realizzati in CG per Red Tails avessero problemi legati all'aspetto, ma piuttosto ciò che facevano fare ai velivoli li rendeva meno convincenti alle volte. Quando si vedono degli oggetti muoversi nel mondo reale, la tua mente stabilisce dei parametri per quanto riguarda come si comportano, che si tratti di pesci o di velivoli".