Tenet, Christopher Nolan: "È un film ideato per essere visto sul grande schermo"

Christopher Nolan ha spiegato in un messaggio i motivi per cui Tenet, in uscita ad agosto, andrebbe visto sul grande schermo.

Tenet arriverà nei cinema il 3 agosto e Christopher Nolan ha spiegato i motivi per cui il film va visto nei cinema.

Il regista da tempo lavora ai propri progetti con il chiaro intento che vengano visti sul grande schermo e anche nel caso del lungometraggio con star Robert Pattinson e John David Washington non ha affatto cambiato opinione.

Il filmmaker ha dichiarato, parlando di Tenet, in un messaggio inviato ai partecipanti della convention CineEurope: "Siamo alle prese con gli ultimi dettagli. Non voglio rivelare molto, oltre al fatto che siamo estremamente eccitati di quello che siamo riusciti a fare con questo materiale. Penso che di tutti i film che ho realizzato, questo sia forse quello disegnato maggiormente per l'esperienza del pubblico, dell'esperienza sul grande schermo".

Christopher Nolan ha proseguito sottolineato: "Questo è un film le cui immagini e il suono hanno realmente bisogno di essere apprezzati nelle sale sul grande schermo e siamo davvero, davvero eccitati che possiate vedere quello che abbiamo fatto".

Il regista ha sottolineato: "Abbiamo realizzato dei grandi film in passato, ma questo ha una portata globale e il livello di azione supera tutto ciò che abbiamo provato a fare in precedenza. Penso che siamo riusciti a realizzare questo film solo grazie all'esperienza ottenuta con i film action del passato. Il lungometraggio ha un incredibile cast guidato da John David Washington che regala la performance più straordinaria e iconica nel ruolo del protagonista nel cuore di Tenet e non vedo l'ora che vediate cosa ha fatto con il suo personaggio. Non vedo l'ora di condividere questo film con voi. Tornerò a concluderlo ora e sono curioso di scoprire la vostra reazione".

Tenet: 5 cose che abbiamo capito dal trailer

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."