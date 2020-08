Tenet: i character poster del film di Chistopher Nolan

Tenet dovrebbe arrivare nei cinema tra poche settimane e online sono stati condivisi i character poster dell'atteso film diretto da Christopher Nolan.

Nelle immagini pubblicate c'è spazio per alcune sequenze d'azione e dei ritratti dei protagonisti che comprendono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh.

Tenet, che segna l'atteso ritorno dietro la macchina da presa di Christopher Nolan, debutterà in 70 nazioni, tra cui l'Italia, il 26 agosto, mentre in patria l'arrivo nelle sale è previsto per il 3 settembre.

La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.