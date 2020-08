Tenet: “La canzone di Travis Scott è il pezzo finale del puzzle”, dice Christopher Nolan

Tenet: Robert Pattinson in una scena del trailer

Stando a Christopher Nolan, la canzone di Travis Scott che fa parte della colonna sonora di Tenet è parte integrante dei misteri del film. Il regista inglese lo dice in un articolo di GQ incentrato sul cantante americano, con la seguente dichiarazione: "La sua voce è diventata il tassello finale di un puzzle durato un anno intero. I suoi punti di vista sul meccanismo narrativo e musicale che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo cercando di creare erano immediati, ricchi e profondi." La canzone, intitolata The Plan, uscirà il 21 agosto, in vista del debutto internazionale del film che avrà luogo a partire dal 26 agosto (negli Stati Uniti arriverà nelle sale dal 3 settembre in poi). Nell'articolo di GQ Scott commenta così il lungometraggio di Nolan: "Non posso nemmeno spiegarlo. Va visto e basta. È molto infuocato."

Tenet: John David Washington in una immagine del film

C'è molta curiosità intorno a Tenet, la cui uscita era inizialmente prevista per il 17 luglio nelle sale americane, e tra i dettagli che i fan attendono di scoprire c'è proprio la componente musicale: sarà infatti la prima volta dal 2008 a oggi che un film di Christopher Nolan non è musicato da Hans Zimmer, il quale ha dovuto rinunciare per sovrapposizione di impegni con Dune (il cui primo trailer dovrebbe debuttare proprio con questo film, la prossima settimana). Gli è subentrato lo svedese Ludwig Goransson, premio Oscar per la colonna sonora di Black Panther e autore delle musiche della serie televisiva The Mandalorian.

Il nuovo film di Nolan uscirà anche in Italia il 26 agosto, dopo essere stato inizialmente previsto per settembre e poi, quando sembrava che il lungometraggio dovesse uscire entro la fine di luglio negli Stati Uniti, spostato al 3 agosto. Si tratta del primo blockbuster ad avere un'uscita globale dopo la recente chiusura dei cinema, aspetto a cui Nolan teneva parecchio per aiutare gli esercenti in difficoltà.