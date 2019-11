Tenet: il teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Il primo teaser trailer di Tenet, l'undicesimo film di Christopher Nolan, ha finalmente debuttato online, dopo la comparsa a sorprese, nel mese di agosto, nei cinema prima delle proiezioni di Hobbs & Shaw. E i suoi pochi secondi non potrebbero essere più criptici, in perfetto stile Nolan.

Nella prima clip tratta da Tenet possiamo ammirare John David Washington, già protagonista di BlacKkKlansman, intento ad osservare alcuni fori di proiettile su una lastra di vetro. Lo ritroviamo pochi secondi dopo a capo di una squadra antisommossa pronta ad entrare in azione, ma lo scenario cambia drasticamente quando il personaggio viene sottoposto a quello che sembra un duro interrogatorio. Ancora John David Washington che indossa una maschera per l'ossigeno nella scena che chiude il primo teaser trailer, rimandando evidentemente la curiosità degli spettatori a un futuro full trailer.

Impossibile reperire in rete dettagli su Tenet sufficienti per avere un'idea precisa del film, nonostante IMDB lo descriva come "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione".

Interpretato da da Aaron Taylor-Johnson, Robert Pattinson, Himesh Patel, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia e Michael Caine, Tenet arriverà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2020.