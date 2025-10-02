Temptation Island, Valerio e Ary tornano sui social: ecco come procede la loro relazione

Dopo mesi di silenzio sui social, Valerio Ciaffaroni e Ary sono tornati online. Con il contratto di Temptation Island ormai scaduto, i due possono finalmente mostrarsi ai follower e svelare se la loro storia va avanti. .

Valerio Ciaffaroni e Ary si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Temptation Island, dove lei era la sua tentatrice. Dopo un percorso fatto di dubbi, litigi e confronti accesi con la fidanzata Sarah Esposito, Valerio ha deciso di mettere fine alla loro relazione e, con il tempo, ha scelto di iniziare una nuova storia proprio con Ary. In queste ore i due sono tornati sui social, svelando ai follower cosa è successo negli ultimi mesi.

Valerio e Ary: dal falò di Temptation Island a Uomini e Donne

Nello speciale del docureality trasmesso a settembre sembrava che la relazione tra Ciaffaroni e la tentatrice si fosse conclusa, ma qualche giorno dopo Valerio e Ary si sono presentati insieme nello studio di Uomini e Donne. Qui il giovane ha confermato la sua scelta. Sarah, dal canto suo, ha ammesso di non essere rimasta sorpresa, rivelando che già durante il programma aveva percepito una distanza ormai insanabile. Nonostante queste dichiarazioni, Sarah ha letto una lettera che Valerio le aveva scritto pochi giorni dopo il falò di confronto a Temptation Island.

Il ritorno sui social di Valerio e Ary: foto, stories e complicità

Questo colpo di scena aveva messo in dubbio la solidità del rapporto nato a Temptation, e i fan erano curiosi di sapere come si fosse evoluta la loro storia. Da ieri, i protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia - che da pochi giorni si è lasciato con Pamela Camassa - hanno potuto riappropriarsi dei loro profili social, essendo terminato l'obbligo contrattuale con Mediaset.

Valerio e Sarah al falò di confronto

Tra i più attivi ci sono proprio Valerio e Ary, che hanno voluto mostrarsi subito insieme. Dalle foto di una vacanza estiva fino alle Instagram stories in tempo reale, i due hanno condiviso momenti di complicità, tra sorrisi e cene romantiche. Un segnale chiaro: nonostante le polemiche e le difficoltà, la loro relazione procede e sembra più solida che mai*.

Anche altri protagonisti di Temptation Island tornano online

Non solo Valerio e Ary sono tornati sui social, ma anche altri partecipanti a Temptation Island. Anche Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, hanno pubblicato i loro primi post su Instagram. Il giovane, rimasto sul trono di Maria De Filippi solo per poche ore, ha ringraziato tutti i suoi follower per il supporto ricevuto in questo periodo.