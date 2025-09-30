Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la battuta di Selvaggia Lucarelli è quello che tutti abbiamo pensato

Dopo 17 anni di amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione con due storie di Instagram che hanno spiazzato i fan. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo il dibattito sui social. Tra le prime a commentare è stata Selvaggia Lucarelli, che con una battuta pungente ha sintetizzato quello che in molti hanno pensato leggendo l'addio della storica coppia.

L'annuncio su Instagram di Filippo e Pamela

I due hanno scelto i social per comunicare la fine della loro relazione, condividendo due storie di Instagram su sfondo nero. Filippo ha scritto: "È da un po'...dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene." Anche Pamela ha confermato la separazione: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene."

Una storia lunga 17 anni

Filippo e Pamela erano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni si sono sempre sostenuti, anche durante impegni lavorativi distanti, come nel 2023 quando Pamela ha partecipato a L'Isola dei Famosi mentre Filippo registrava Temptation Island.

Filippo Bisciglia

In quell'occasione, la modella e showgirl aveva dichiarato: "Mi fa strano non essere lì con lui in Sardegna ed essere distante... quando si è lontani si capisce ancora di più quanto qualcuno è importante per te." Nonostante il desiderio di sposarsi e avere figli, i due non hanno mai realizzato questi progetti, mantenendo però un legame forte e giocoso.

I segnali social che anticipavano la crisi

Forse qualche indizio c'era già: sul suo profilo Instagram, Pamela non pubblicava post con Filippo dal 26 luglio 2024, subito dopo la fine di Temptation Island, con una foto fatta sul tronco dove si confrontano le coppie del programma. Per Filippo, invece, la riservatezza è sempre stata una scelta: raramente condivideva foto della coppia, proteggendo la loro privacy. Questi piccoli segnali, passati inosservati per mesi, oggi appaiono come un preludio silenzioso della separazione.

La battuta di Selvaggia Lucarelli

Tra i primi commenti sulla rottura, quello della giurata di Ballando con le stelle ha fatto subito il giro dei social: "Diamogli subito il trono", ha scritto Selvaggia Lucarelli nelle sue storie di Instagram. Un riferimento ironico a Uomini e Donne e al legame di amicizia e affetto tra Filippo e Maria De Filippi, che ha strappato un sorriso ai fan e sintetizzato in maniera pungente quello che molti stavano pensando.