Temptation Island, Sarah smaschera Valerio a Temptation Island: la verità fa crollare Ary

Lacrime, accuse e confessioni: il triangolo tra Valerio, Ary e Sarah ha infiammato il primo speciale Temptation Island e poi... e poi..., con una serie di filmati che hanno mostrato quello che è successo questa estate.

Valerio Ciaffaroni a Temptation Island
NOTIZIA di 16/09/2025

Ieri sera, lunedì 15 settembre 2025, è andato in onda su Canale 5 il primo appuntamento con Temptation Island e poi... e poi..., lo speciale che racconta cosa è accaduto alle sette coppie protagoniste del docu-reality dopo la fine del programma. A inaugurare questa nuova fase sono stati i protagonisti di uno dei triangoli più discussi della stagione: Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la tentatrice Arianna "Ary" Mercuri.

I filmati di Sarah raccontano una verità sconosciuta

La prima a incontrare Filippo Bisciglia è stata Ary, la single con cui Valerio aveva scelto di uscire dal programma. La tentatrice ha raccontato di aver trascorso l'estate accanto a lui, ma allo stesso tempo ha ammesso che Valerio non è stato mai realmente chiaro sui suoi reali sentimenti.

Nello speciale Ary ha dovuto fare i conti con una scoperta dolorosa: in un video mostrato da Bisciglia, Sarah ha rivelato di aver rivisto Valerio ad agosto. "Ci siamo visti e abbiamo parlato per ore ininterrottamente. Mi ha chiesto di riprovarci e ha messo in dubbio il percorso nel programma. Ci siamo dati un bacio e poi abbiamo fatto l'amore".

Valerio Sarah Falo Confronto
Valerio e Sarah al falò di confronto

Sarah ha raccontato di aver passato quattro giorni intensi con Valerio e di aver ricevuto dichiarazioni d'amore, salvo poi vederlo partire in vacanza con la tentatrice. Un colpo durissimo che ha fatto crollare Ary in lacrime.

"Sapevo delle cose, ma in parte e in maniera diversa da come sono state mostrate nei video. Nei filmati diceva di amarla. Sentir dire che ha rinnegato quel percorso mi ha ferita", ha confessato Ary, scoppiando in lacrime e annunciando di voler chiudere ogni rapporto con il ragazzo.

Lo sfogo amaro di Sarah

È stata poi la volta di della Esposito, che davanti a Bisciglia ha ripercorso i giorni passati insieme a Valerio dopo il programma. Per Sarah lei quel riavvicinamento avrebbe potuto significare un ritorno di fiamma, ma così non è stato: "Lui non si è fatto più vivo ed è andato in vacanza con lei".

Vario Ary Temptaion Island
Ary e Valerio

Il conduttore le ha mostrato un altro video, in cui Valerio ammetteva tutta la sua confusione:
"Continuo a pensare a Sarah ci vorrà tempo per dimenticarla". Delusa e amareggiata, Sarah ha raccontato che durante l'estate lui si è lasciato andare a divertimenti eccessivi.

"Ha fatto delle vacanze allo sfascio. Ho visto sui social che le sue serate erano alcol, musica e ragazze. Sono arrivata alla consapevolezza che non voglio più stare io a questo suo gioco". Infine, quando Bisciglia le ha chiesto cosa provasse per il suo ex, Sarah ha ammesso: "Sono arrabbiata".

Valerio sceglie se stesso (ma era già stato lasciato da Sarah e Ary)

A chiudere il cerchio è arrivato il lato maschile del triangolo. Messo davanti alle sue responsabilità, ha ammesso di vivere da tempo una forte confusione, ma anche di aver finalmente capito cosa fare: "È da un po' che ho un momento di confusione - ha spiegato Valerio - e stando da solo ho finalmente le idee chiare. Adesso voglio affrontare il dolore per la rottura con Sarah e metabolizzare. Ad oggi voglio voler bene solo a me stesso".