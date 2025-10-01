Temptation Island, Rosario e Lucia tornano sui social: cosa hanno detto

Con l'arrivo di ottobre è terminato l'obbligo contrattuale dei protagonisti di Temptation Island. Rosario e Lucia tornano sui social tra ringraziamenti, ricordi e nuovi progetti da condividere con i fan.

Rosario Guglielmi torna finalmente a parlare sui social dopo settimane di silenzio forzato. Con l'arrivo di ottobre, infatti, è terminato l'obbligo contrattuale che legava i partecipanti all'ultima edizione di Temptation Island. Dopo il grande successo estivo del docu-reality - che aveva convinto la produzione a mandare in onda due speciali anche a settembre - i protagonisti erano stati costretti a mantenere un profilo basso, evitando di riattivare i propri account.

Oggi, 1° ottobre, molti di loro hanno rotto il silenzio su Instagram, e tra i più attesi c'era proprio l'ex volto di Uomini e Donne, la cui esperienza sul trono è durata quanto un gatto in tangenziale. Il giovane, infatti, ha dovuto abbandonare il percorso da tronista già durante la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi, quando la sua ex Lucia Ilardo aveva raccontato di alcune notti di passione vissute insieme anche dopo che Rosario aveva accettato il trono nell'ultima puntata dello speciale di Temptation Island.

Oggi Rosario è tornato sui social per ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in questi mesi difficili. La sua storia con Ilardo era finita dopo che Rosario aveva scoperto il tradimento di Lucia con un tentatore del villaggio. Nonostante la delusione, il ragazzo ha voluto esprimere la sua gratitudine con parole sincere.

Rosario sul trono di Uomini e donne

"Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Qui nessuno è esperto in nulla eh, abbiatene cura! Prima ancora però devo ringraziarvi, con il cuore, sia per l'affetto che per la vicinanza. Leggo tutti i vostri messaggi, dal primo giorno, sempre con attenzione e amore. È stata l'esperienza più forte della mia vita ma che porterò per sempre dentro. Vi voglio bene!"

Poco dopo, Rosario ha pubblicato anche una storia in video, ribadendo i ringraziamenti: "Vi devo dire grazie un milione di volte. È stato un percorso turbolento, ma la vicinanza che mi avete dimostrato la porterò sempre con me. Piano piano vi farò immergere nella mia vita e nella mia quotidianità, perché è bello condividerle con voi che mi siete stati così vicini. Grazie ancora!"

Anche Lucia Ilardo ha voluto dire la sua, tornando su Instagram con un gesto del cuore e parole semplici: "Non so se si faccia così, ma poco importa. Mi sembra giusto, anzi necessario, iniziare con un grazie. Per educazione, certo. Ma soprattutto per cuore. Grazie a chi ha scelto di restare, di scrivermi, di capirmi anche nel silenzio".

"Leggo ogni messaggio, e sì, mi arrivano tutti. Non vedo l'ora di raccontarvi di più. Con semplicità, quella vera, che spesso si nasconde dietro ciò che può sembrare altro. Grazie davvero a chi lo ha intuito." Lucia ha poi anticipato che presto condividerà ricordi e momenti significativi della sua esperienza, ammettendo di avere un lato malinconico e promettendo "qualche throwback" a episodi che porta nel cuore.