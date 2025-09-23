Uomini e Donne, Valerio di Temptation Island sceglie Ary ma una lettera d’amore per Sarah riapre le ferite

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 23 settembre, non sono mancati i colpi di scena. Da questa settimana sono iniziati i segmenti del programma dedicati ai faccia a faccia delle coppie di Temptation Island. Tra i protagonisti, Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni si sono ritrovati nello studio del dating show di Maria De Filippi per un confronto acceso, al quale ha preso parte anche Ary, la tentatrice con cui il ragazzo ha deciso di iniziare una nuova storia.

La scelta di Valerio dopo Lo speciale 'E poi... e poi...'

Ciaffaroni è entrato in studio proprio al fianco di Ary, confermando così di aver chiuso definitivamente la relazione con Sarah. Quest'ultima, parlando con la conduttrice, ha spiegato di non essere rimasta sorpresa dalla decisione dell'ex, convinta che lui avesse colto nei video un'immagine di lei più distaccata e consapevole.

Nello speciale "E poi... e poi...", il giovane romano aveva infatti deciso di allontanarsi sia da Sarah che da Ary . Una scelta condivisa anche dalle due ragazze, che avevano preferito interrompere il loro legame con Valerio viste le sue incertezze sentimentali. La puntata trasmessa oggi, però, era stata registrata solo quattro giorni dopo lo speciale e Maria De Filippi ha chiesto a Valerio e Ary cosa li avesse spinti a tornare insieme in così poco tempo.

Valerio e Sarah al falò di confronto

Dal finale di Temptation Island a Uomini e Donne: cosa è cambiato

Valerio ha spiegato di aver scelto Ary perché sentiva il bisogno di voltare pagina, pur ammettendo che inizialmente la mancanza di Sarah lo aveva destabilizzato: "Sentivo la mancanza di Sarah, ma perché siamo stati insieme per 5 anni. Pensavo di provare ancora qualcosa, invece oggi sento che i sentimenti non ci sono più". Ary, dal canto suo, ha dichiarato di voler dare fiducia a Valerio, nonostante fosse consapevole della confusione che lo aveva travolto dopo il docu-reality.

Il confronto si è fatto ancora più duro quando Valerio ha chiesto a Sarah di essere sincera sui presunti tradimenti del passato. Lei ha confermato, rivelando che c'era stato un tradimento fisico e che quell'esperienza le era servita a comprendere meglio se stessa.

La lettera che cambia tutto

Il momento più sorprendente è arrivato quando Sarah ha tirato fuori una lettera scritta da Valerio e datata 3 settembre. Ha raccontato di averla ritrovata per caso durante un trasloco e di averla conservata perché, a suo dire, mostrava tutta l'incoerenza dell'ex.

Valerio e Ary a Uomini e donne

Nella lettera, Valerio confessava che il dolore per la fine della loro storia non era passato e che, nonostante tutto, il suo cuore continuava a fare il nome di Sarah. Ary, visibilmente spiazzata, ha chiesto spiegazioni al compagno, che ha provato a ridimensionare lo scritto parlando di una semplice lettera d'addio.

La tentatrice, però, non ha nascosto il suo fastidio, lamentando di sentirsi messa in secondo piano ogni volta che si trovavano in pubblico. Sarah, invece, ha chiuso con parole dure, sottolineando che forse un giorno Valerio si renderà conto che lei aveva avuto ragione su molte cose. Poco dopo, ha lasciato lo studio.