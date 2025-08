Temptation Island: Antonio e Francesco, dagli insulti della Tribuna Posillipo ad amici in discoteca

Nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra Antonio Panico in discoteca insieme a Francesco Farina, tentatore nell'ultima edizione - la più seguita di sempre - di Temptation Island e noto per essersi avvicinato a Valentina Riccio, fidanzata proprio di Antonio. Un incontro inaspettato, soprattutto se si pensa che, durante il programma, era stato proprio Francesco a far esplodere uno dei momenti più iconici e discussi della stagione.

Il celebre sfogo di Antonio a Temptation Island: "Io me la vivo la partita"

Tutto risale alla puntata del 24 luglio 2025, quando Panico, dopo aver visto nel capanno un filmato in cui Francesco proponeva a Valentina di portarla allo stadio Diego Armando Maradona - in Tribuna Posillipo - per la prima partita casalinga del Napoli del prossimo campionato, era esploso in uno sfogo rimasto negli annali del reality.

"Tribuna Posillipo... manco avesse detto Tribuna Autorità! Io la partita la vedo in curva, non me la faccio raccontare. 'Corn.to'!", aveva urlato, visibilmente infastidito, prima di lasciare il villaggio dei fidanzati e lanciarsi in una corsa forsennata nel vano tentativo di raggiungere il single Francesco.

Francesco Farina

Durante il programma, ogni volta che nel capanno vedeva un video della sua fidanzata con Francesco, il napoletano non riusciva a nascondere il fastidio, alimentando tensioni che hanno contribuito a rendere memorabile l'edizione. Quell'invito, però, per Antonio - tifoso appassionato e assiduo frequentatore della Curva - era stato una vera provocazione, e la sua reazione era presto diventata virale sui social.

Dal villaggio delle tentazioni alla pace in discoteca

Eppure, a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, il clima sembra essere cambiato. Il video diffuso sui social mostra Antonio e Francesco insieme in discoteca, sorridenti e divertiti, mentre scherzano proprio su quella frase che li aveva messi in contrapposizione. "Vivitela" esclamano entrambi, in riferimento al modo in cui Panico segue le partite del Napoli, suggellando una pace che nessuno si sarebbe aspettato. "Pace fatta in Tribuna Posillipo" ha commentato ironicamente l'amico del tentatore che ha condiviso il video.

Rosario testimone di nozze di Valentina e Antonio

Panico e Ricci hanno lasciato insieme Temptation Island progettando il matrimonio. Nel weekend, i due sono stati avvistati in centro a Napoli insieme a Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli. Durante una sosta al bar, Valentina ha registrato un video per la sorella Anna - poi condiviso su Instagram - nel quale ha annunciato che l'ex di Lucia Ilardo sarà testimone di nozze. "Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d'Italia. Guarda qua, che fico di uomo," ha scherzato, confermando che, almeno per lei e Antonio, la "tempesta" di Temptation Island è ormai un ricordo.