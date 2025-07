Temptation Island, Antonio inganna Valentina ma poi la sorprende:  “M’ vuò spusà?”

Ieri sera, martedì 29 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, la prima delle tre previste per questa settimana. Il primo segmento è stato interamente dedicato alla coppia formata da Valentina Riccio e Antonio Panico. Nella puntata precedente, Antonio aveva tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, spinto dalla gelosia per la complicità tra Valentina e il single Francesco Farina.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel nuovo appuntamento: i due si sono ritrovati al falò di confronto, che si è trasformato in un momento carico di emozione e sorprese, fino a concludersi con una proposta di matrimonio in piena regola. Poco prima, lui aveva confidato all'amico Rosario di sentire profondamente la mancanza di Valentina e di amarla davvero. Tuttavia, prima di dichiararsi, aveva deciso di vendicarsi per le sofferenze passate con uno scherzo.

Lo scherzo crudele a Valentina

Con la complicità di Rosario, Antonio ha inscenato un finto interesse per la single Marta Quaranta. "Mi sta prendendo totalmente, di testa, cuore, tutto", ha dichiarato davanti alle telecamere. Le immagini arrivano nel capanno dove Valentina, ignara della messinscena, assiste in lacrime e completamente distrutta. "Me ne voglio andare. Questo in una settimana si è innamorato? Mi sto sentendo male", ha ripetuto disperata, convinta di essere stata tradita e abbandonata. Nonostante l'angoscia, ha trovato la forza di chiedere un falò di confronto immediato.

Antonio fa la proposta di matrimonio a Valentina

Il falò di confronto di Valentina e Antonio

Valentina si presenta al falò con il cuore a pezzi: "Io mi sono fatta un amore nella mia testa. Chi ama non tradisce", confessa a Filippo Bisciglia. Quando arriva, Antonio continua imperterrito il suo gioco: le rinfaccia l'interesse per il single Francesco Farina e l'esterna organizzata con lui. Ribadisce che Marta lo ha saputo ascoltare meglio di lei. Valentina non regge il colpo e, mentre lui chiede di allontanarsi con la scusa del bagno, scoppia di nuovo in lacrime.

Ma proprio quando tutto sembra crollare definitivamente, Filippo Bisciglia le mostra un ultimo video. Antonio, in realtà, si è confidato con Rosario spiegando che ama Valentina e che vuole trascorrere la vita con lei. Ha solo voluto farle uno scherzo, perché "mi ha fatto impazzire".

La proposta di matrimonio pirotecnica di Antonio

Valentina, incredula, ride e piange allo stesso tempo. E proprio in quel momento, sulla spiaggia si illumina una scritta gigantesca: "M' vuò spusà?" (mi vuoi sposare), Antonio torna correndo da lei, l'abbraccia, la bacia e le porge un anellè: "Io avevo perso le speranze nell'amore vero, ma con te l'ho ritrovato. Mi vuoi sposare?". Tra le lacrime, Valentina risponde "Sì".