Canale 5, Temptation Island e l’estate della resurrezione

Stop a repliche infinite, dopo mesi difficili Mediaset ha deciso di investire sull'estate con scommesse vincenti e inattesi trionfi Auditel, che dovrebbero far preoccupare mamma Rai in vista dell'autunno.

Lo scatto all'improvviso. L'estate 2025 verrà ricordata per la rinascita di Canale5, che ha deciso di osare ed investire seminando in vista della nuova stagione che ripartirà a settembre, sfidando apertamente Rai1. Rispetto alle passate estati, contraddistinte da infinite repliche e prodotti low budget, nell'ultimo mese e mezzo Pier Silvio Berlusconi ha deciso di invertire la rotta rilanciando storici format come Sarabanda e La Ruota della Fortuna, per poi incassare il jackpot con il fenomeno Temptation Island che in un mese ha macinato ascolti record.

Il lungo e faticoso inverno di Canale5

Locandina di The Couple

D'altronde gli ultimi nove mesi della rete ammiraglia Mediaset sono stati complicati. Il quasi 40ennale Striscia la notizia è stato il più delle volte quotidianamente doppiato da Affari Tuoi, in una fascia oraria ricchissima da un punto di vista pubblicitario nonché centrale per il lancio del prime time. Le fiction italiche hanno tutt'altro che fatto furore, Pomeriggio Cinque ha perso tutte le sfide dirette con La Vita In Diretta tanto da salutare Myrta Merlino a fine stagione mentre gli spremuti reality hanno lasciato macerie alle proprie spalle.

Se il Grande Fratello si è trascinato per 197 giorni accontentandosi di una media del 16,76% di share per 42 prime serate, sono presto naufragati tutti gli altri "parenti" televisivi. Il reboot de La Talpa firmato Diletta Leotta è durato appena 20 giorni, chiuso anticipatamente con le ultime 3 puntate montate in un'unica puntata finale al cospetto di una media del 12,48%. Peggio è andata a The Couple condotto da Ilary Blasi, Grande Fratello mascherato interrotto all'improvviso dopo appena 4 puntate senza concedersi neanche una finale. Semplicemente scomparso, dal giorno alla notte, con diretta h24 cestinata, montepremi devoluto in beneficenza e un'ultima prima serata precipitata al 7,65% di share.

Un disastro annunciato. Male anche l'Isola dei Famosi 2025 firmata Veronica Gentili, entrata nella storia del programma come la meno vista di sempre con una media di 1.829.000 telespettatori e share al 15,68%, ma hanno deluso anche l'11esima stagione di Lo Show dei Record, calato ad una media del 12,13% di share, e Io Canto Senior, al suo esordio fermo al 14,80% di share medio. Tolta sua santità Maria De Filippi, che ad esclusione di Tu si Que Vales più volte battuto da Ballando con le Stelle ha poi tenuto in piedi Cologno Monzese con tutte le sue vincenti produzioni, Canale5 ha sofferto, pagando lo scotto di un palinsesto sempre uguale a sé stesso, con pochissime novità in cartellone.

La svolta estiva con il boom Auditel

Gerry Scotti

Era quindi necessario un cambio di passo che è diventato realtà in piena estate, un po' a sorpresa ma quantomai centrato. Spostata Paperissima Sprint dall'access prime time al primo pomeriggio di Italia1 senza che nessuno ne sentisse la mancanza, Berlusconi ha calato l'asso nella manica Gerry Scotti con una Ruota della Fortuna riveduta e corretta, tanto nell'ultra decennale format quanto nello studio. E ha fatto bingo. In due settimane La Ruota della Fortuna ha perennemente battuto un sempre più affaticato Techetechete, arrivando a sfiorare la soglia dei 5 milioni di telespettatori. La media della prima settimana di programmazione è stata pari a 3.471.000 telespettatori con il 23.6% di share, saliti a 3.687.000 telespettatori con share al 24.6% la settimana successiva. Con la 3a il boom è diventato inarrestabile, con una media di 4.5 milioni di telespettatori e share al 27%. Numeri che neanche Striscia la Notizia in pieno autunno riesce più a raggiungere, in attesa di vedere Gerry Scotti sfidare Stefano De Martino a settembre, quando torneranno ad aprirsi i celebri pacchi di Rai1.

Sette giorni dopo La Ruota della Fortuna è ripartita anche Sarabanda, planata su Canale5 nel preserale, a sfidare Reazione a Catena. Enrico Papi contro Pino Insegno, con quest'ultimo sempre uscito vincitore dallo scontro diretto ma senza mai stravincere, anzi, con Canale5 di nuovo competitiva dinanzi ad una colonna dell'estate Rai che fino ad un anno fa giocava in solitaria contro le repliche di Caduta Libera. Sono poi tornate le produzioni turche tanto amate dal pubblico di Mediaset. La Notte nel Cuore primatista in prime time, Forbidden Fruit seguitissima nel primo pomeriggio insieme a La Forza di una Donna e Io sono Farah ad alternarsi nel cuore del pomeriggio. Conferma Auditel anche per Battiti Live, a dimostrazione della forza televisiva della musica in piena estate.

Fenomeno Temptation Island

Rosario al capanno di Temptation Island

Ciliegina sulla torta, Temptation Island. Il fenomeno televisivo Mediaset che ogni anno riesce a sorprendere e a sorprendersi, superando sé stesso. Sin dalla premiere del 3 luglio, la più vista della storia del programma in termini di share, si era capito che quest'edizione avrebbe fatto faville. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare l'exploit poi ottenuto. La 14esima stagione del docu-reality è andata talmente bene dall'allungarsi strada facendo, passando dalle 6 puntate previste alle otto, tre delle quali sparate in tre prime serate consecutive il 29, 30 e 31 luglio. Una sorta di evento catodico di piena estate alla Festival di Sanremo che ha visto schizzare l'Auditel di Canale5 verso lidi da pieno inverno.

La puntata del 29 luglio ha abbattuto il muro dei 4 milioni di telespettatori 5 anni dopo la prima e unica volta nella storia del programma, ad esclusione dell'edizione del 2005 quando Temptation Island si chiamava ancora Vero Amore, volando oltre il 30% di share. Il 30 luglio il record appena conquistato è stato cestinato, con altri 4 milioni e 340 mila telespettatori e uno share volato al 31.4%. L'ultimissima puntata del 31 luglio ha chiuso in trionfo questa memorabile stagione, con altri 4 milioni e 601 mila telespettatori e uno share al 32.86%. Mai visto niente di simile in 13 edizioni.

Per tre sere consecutive Canale5 ha sfondato il muro del 30% di share. La media di ascolto di questa straordinaria edizione di Temptation Island è stata del 29.88% di share, con 4 milioni di telespettatori. Numeri enormi che confermano quanto da tempo ampiamente percepito: c'è un pubblico televisivo anche a luglio e ad agosto. Quest'anno Canale5 se n'è finalmente resa conto, raccogliendone i ricchi frutti. Mamma Rai non l'ha incredibilmente ancora capito, perdendo telespettatori con la solita infornata di insostenibili repliche. E a settembre si vedrà se finirà per pagarne le conseguenze...