Temptation Island, per Antonio l'invito nella Tribuna Posillipo è un affronto grave: Valentina va al falò

Ieri sera, giovedì 24 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, e tra momenti di leggerezza e tensione, ha fatto molto discutere il segmento dedicato alla coppia formata da Valentina Riccio e Antonio Panico. Nella clip di presentazione, la ragazza aveva raccontato di non fidarsi del suo fidanzato: all'inizio della loro relazione, infatti, lui l'aveva tradita.

Valentina non si fida, ma è il fidanzato a perdere il controllo

Ma, nell'ultimo appuntamento del docu-reality, è stato proprio Antonio a perdere le staffe quando ha visto il single Francesco invitare la sua fidanzata a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo. Un gesto che ha scatenato la sua gelosia, tanto da considerarlo un affronto inaccettabile. Nel video mostrato nel capanno, Valentina si è lamentata della mancanza di attenzioni da parte del compagno. Antonio ha subito ribattuto, affermando di essere premuroso: "Ogni mattina le porto la colazione a letto".

Il gesto semplice del single Francesco Farina - che l'ha portata a fare un giro in barca - ha colpito profondamente la ragazza. In lacrime, ha confessato: "Sono sempre io a dare, a dare...". Il primo crollo emotivo di Antonio è arrivato quando ha sentito Valentina rivelare che lui le rinfaccia l'acquisto di un gazebo. "Eppure è lui che ci passa le giornate, non io", ha detto con amarezza.

Antonio corre verso il villaggio delle fidanzate

In un secondo video, Valentina ha svelato che i suoi familiari sperano in una rottura grazie all'esperienza del programma. Ma il vero colpo al cuore per Antonio arriva quando Francesco la porta a fare un giro in quad e le dice: "A te serve una persona che ti valorizzi, non uno che chatta con le altre". Valentina concorda, ferma: "Mi aspetto qualcosa che non arriverà mai, il rispetto".

L'invito allo stadio Maradona fa imbestialire Antonio

A quel punto arriva il momento più clamoroso dell'intera edizione: Francesco, tifoso del Napoli, prova a strapparle un sorriso promettendole: "Quando comincia il campionato ti porto a vedere una partita in Tribuna Posillipo". Antonio esplode: "Ma dove la vuoi portare, questo morto di fame?!". Poi, furioso, si alza, si toglie il microfono, corre via dal capanno e come fece anni fa Ciro Petrone, cerca di raggiungere il villaggio delle fidanzate inseguito dalle telecamere e dagli operatori della produzione.

Antonio urla verso Francesco, che ovviamente non può sentirlo: "Vieni qua!", prima di essere bloccato dalla sicurezza e ricondotto al villaggio dei fidanzati. Rientrato, Antonio cerca di giustificarsi: "Sono stato io il primo a portarla allo stadio. Il gazebo l'ho comprato solo con il suo consenso". Il suo compagno d'avventura Rosario prova a farlo ragionare.

"Sta solo cercando attenzioni, ha il diritto di farlo se tu non cambi". Ma Antonio, ancora accecato dalla gelosia, sbotta di nuovo: "Tribuna Posillipo... manco avesse detto Tribuna Autorità! Io la partita la vedo in curva, non me la faccio raccontare da 'Corn.to'!", insulto rivolto al tentatore e ripetuto più volte.

Sonia al capanno

Quando torna a vedere il video lasciato a metà, Antonio assiste a nuove immagini di Valentina e Francesco tra risate, abbracci e tuffi in mare. È la goccia che fa traboccare il vaso. "Voglio il falò di confronto, basta. Non cambio idea. Sono tranquillissimo, ho capito tutto", dichiara, deciso.

Alla fine della puntata, Filippo Bisciglia conferma: questa volta Antonio non sembra intenzionato a tornare indietro. Dopo la corsa folle, le urla e l'ennesimo crollo emotivo, il confronto finale tra Antonio e Valentina, la terza coppia presentata dalla produzione, appare ormai inevitabile.

Cosa è la Tribuna Posillipo e quanto costa un biglietto

L'oggetto della rabbia di Antonio è uno dei settori principali dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la Tribuna Posillipo. Situata lungo il lato principale del campo, di fronte ai Distinti, è considerata la zona più prestigiosa e costosa dello stadio. Qui nella zona Vip trovano posto la tribuna stampa con circa 237 postazioni, e le aree riservate al presidente e agli sponsor.

Offre una visuale privilegiata sul campo ed è meno "calda" e rumorosa rispetto alle curve, ma resta comunque molto ambita dai tifosi. Ma quanto costa un posto in Tribuna Posillipo? I prezzi per la nuova stagione non sono ancora stati ufficializzati, ma lo scorso anno il costo del biglietto variava in base all'importanza della partita. In media, Francesco - se sarà lui a pagare per sé e per Valentina - potrebbe spendere intorno ai 250 euro.