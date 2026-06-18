Temptation Island cambia programmazione: dal mercoledì al lunedì per evitare i Mondiali

Manca poco meno di una settimana all'inizio di Temptation Island: il reality condotto da Filippo Bisciglia debutterà mercoledì 24 giugno su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie, però, a partire dalla quarta puntata si sposterà al lunedì. Si tratta di una scelta strategica pensata per evitare la concorrenza diretta con i Mondiali 2026 e garantire maggiore visibilità al programma, già molto atteso per le dinamiche tra le coppie protagoniste.

Temptation Island 2026 cambia giorno: la strategia di Canale 5 contro i Mondiali

Le puntate seguiranno una programmazione precisa: le prime tre andranno in onda di mercoledì, mentre le successive saranno collocate nel palinsesto Mediaset del lunedì sera.

Mercoledì 24 giugno: prima puntata

Mercoledì 1 luglio: seconda puntata

Mercoledì 8 luglio: terza puntata

Lunedì 13 luglio: quarta puntata

Lunedì 20 luglio: quinta puntata

Lunedì 27 luglio: sesta e ultima puntata

Cristian della quarta coppia di Temptation Island

Il passaggio dal mercoledì al lunedì è stato studiato per evitare la concorrenza con le fasi finali dei Mondiali 2026, quando le partite avranno un forte impatto nella corsa alla finale del 19 luglio e potrebbero sottrarre pubblico al docu-reality. Nonostante l'assenza dell'Italia, gli ascolti su Rai 1 si stanno mantenendo più che soddisfacenti. Secondo Dagospia le puntate saranno otto, ma le date delle ultime due non sono state ancora rivelate.

Una struttura più compatta accompagnerà il pubblico verso il gran finale del 27 luglio, con dinamiche sempre più intense tra le coppie protagoniste.

Coppie, crisi e indiscrezioni: chi avrebbe già lasciato il resort

Il cast di questa edizione è composto da diverse coppie arrivate al programma con dubbi profondi, tradimenti sospetti e problemi di fiducia. Tra le prime storie c'è quella di Sara e Gabriele, insieme da oltre sei anni e mezzo: lui ha deciso di partecipare dopo aver trovato chat sospette sul cellulare di lei, mentre Sara respinge ogni accusa parlando di gelosia eccessiva.

Situazione delicata anche per Francesca e Danilo, messi alla prova da presunti screenshot di chat su app di incontri, che lui definisce falsi o addirittura manipolati con l'intelligenza artificiale. Spazio poi a Giovanni e Sabrina, con lui che teme un tradimento e lei che ammette di non essere più sicura dei sentimenti. Diversa la crisi di Soraya e Cristian, alle prese con stili di vita opposti e visioni differenti del futuro.

Tra le coppie più discusse anche Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, insieme da 16 anni e in crisi per il mancato matrimonio, e Iris e Andrea, segnati da chat sospette e accuse di tradimento. Infine, Alessandra e Rosario, conviventi a Napoli dopo una relazione segnata da un tradimento passato che continua a pesare sul rapporto.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ben quattro coppie avrebbero abbandonato il resort molto prima della conclusione del percorso: tra queste figurerebbero Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, e Bernadette e Diamante. In particolare, Sara e Gabriele si sarebbero lasciati dopo l'ultimo confronto, mentre Sabrina e il suo compagno sarebbero usciti dal Calalandrusa Beach & Nature Resort mano nella mano.