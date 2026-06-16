Temptation Island, Sara e Gabriele si sono già lasciati? L'indiscrezione

Secondo le indiscrezioni, Sara e Gabriele avrebbero interrotto la relazione durante l'ultimo confronto a Temptation Island. La coppia era arrivata nel reality dopo che lui aveva trovato chat sospette.

Una delle quattro coppie di Temptation Island, che avrebbero lasciato il reality pochi giorni dopo l'inizio delle registrazioni, avrebbe deciso di separarsi durante l'ultimo confronto. A dirsi addio sarebbero stati Gabriele e Sara, la prima coppia presentata dalla produzione. Per un'altra coppia, invece, ci sarebbe stato il lieto fine. Ecco cosa sappiamo al momento.

Secondo quanto riportato ieri da Lollo Magazine, quattro coppie del programma condotto da Filippo Bisciglia avrebbero lasciato il resort prima della conclusione del loro percorso. Le coppie coinvolte sarebbero Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, e Bernadette e Diamante. Una fuga di notizie che sta già alimentando discussioni e speculazioni tra gli appassionati del programma, soprattutto perché si tratterebbe di un numero insolito di uscite anticipate rispetto alla struttura tradizionale del format.

Gabriele e Sara separati: lo spoiler e le altre indiscrezioni sulle uscite

Tra i rumor più forti c'è quello diffuso da Amedeo Venza, secondo cui Gabriele e Sara sarebbero usciti dal programma separati. Una voce che aggiunge ulteriore tensione alla loro storia, già segnata da dubbi e incomprensioni. La coppia era stata la prima a presentarsi sui canali social del programma. Gabriele aveva deciso di partecipare proprio perché, dopo sei anni e mezzo di relazione, non si sentiva più sicuro della fedeltà della compagna.

Gabriele

Alla base delle sue insicurezze, secondo quanto raccontato, ci sarebbero alcune chat sul telefono di Sara che avrebbero incrinato la fiducia di coppia. Lei, dal canto suo, ha sempre respinto ogni accusa, attribuendo le difficoltà alla gelosia del partner.

Un altro rumor riguarda Francesca e Danilo, che secondo le indiscrezioni diffuse ieri avrebbero deciso di uscire insieme dal programma, continuando la relazione lontano dalle telecamere. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un esito opposto rispetto a quella di Gabriele e Sara.