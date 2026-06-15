Rosario e Alessandra di Temptation Island: segnalazioni su chat e audio sospetti

Nuove indiscrezioni sulla coppia di Temptation Island: segnalazioni parlano di chat e audio sospetti attribuiti a Rosario, mentre Alessandra appare sempre più scossa tra dubbi e tensioni crescenti.

Le registrazioni di Temptation Island sono appena iniziate ma la coppia formata da Rosario e Alessandra è già al centro del gossip. Secondo nuove segnalazioni circolate online, emergerebbero chat e audio sospetti che riguarderebbero il fidanzato, riaccendendo i dubbi sulla solidità del loro rapporto

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Segnalazioni e indiscrezioni su Rosario e Alessandra di Temptation Island

Secondo un messaggio arrivato all'esperta di gossip Deianira Marzano, Rosario avrebbe avuto negli ultimi anni una fitta serie di contatti social e conversazioni private con una ragazza. La follower della Marzano sostiene che, sebbene i due abbiano dichiarato di essere fidanzati da 2 anni e 8 mesi, lei ha chat e audio con Rosario che vanno dal 2023 fino all'estate scorsa. Inoltre, lui non le avrebbe mai parlato di Alessandra: "altrimenti non l'avrei mai degnato neppure di una risposta. Ho chat, messaggi infiniti, audio e chiamate con lui".

Rosario

A rendere ancora più complessa la situazione è il racconto emerso nel video di presentazione della coppia, secondo cui Alessandra avrebbe scoperto una relazione parallela di Rosario avvenuta mentre la coppia vivevano una relazione a distanza, lei Milano e lui a Napoli. Nonostante il dolore, la ragazza avrebbe deciso di perdonarlo e compiere una scelta radicale: lasciare città, lavoro e famiglia per trasferirsi a Napoli e convivere con lui.

Oggi però il rapporto appare tutt'altro che sereno. Alessandra si interroga sulla decisione presa, mentre Rosario sostiene di aver già pagato per i propri errori e accusa la compagna di una gelosia eccessiva che starebbe logorando la relazione. In questo clima di tensione, lui avrebbe anche ammesso che, se la situazione non dovesse migliorare, la storia potrebbe arrivare a un punto di non ritorno.

Nel frattempo, nuove indiscrezioni parlano di un inizio di stagione particolarmente turbolento: si mormora che alcune coppie avrebbero già chiesto il falò anticipato e lasciato il programma dopo pochi giorni di permanenza nel resort. Se confermato, questo scenario ridurrebbe drasticamente la durata delle registrazioni, con una permanenza nel villaggio molto più breve rispetto al previsto.