Temptation Island, fuga di coppie dal resort: cosa sta succedendo davvero

Le registrazioni del reality sarebbero state segnate dall'uscita anticipata di quattro coppie. Tra indiscrezioni e rumors, emergono nuovi dettagli sul destino dei protagonisti e sui tempi di produzione.

Le registrazioni di Temptation Island sono ancora in corso, ma dal villaggio in Calabria arrivano già indiscrezioni destinate a far discutere. Secondo alcuni rumor, ben quattro coppie avrebbero lasciato il resort prima della conclusione del loro percorso nel programma. Un'eventualità che, se confermata, potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del viaggio nei sentimenti e avere ripercussioni anche sulla produzione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, le indiscrezioni sulle coppie che hanno lasciato il resort

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, le coppie che avrebbero già lasciato il resort prima della conclusione del percorso sarebbero: Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Sabrina e Giovanni, e Bernadette e Diamante. In particolare, "Francesca e Danilo sarebbero usciti insieme scegliendo di continuare la loro relazione lontano dalle telecamere". Per le altre coppie, invece, non ci sarebbero ancora conferme ufficiali sull'esito del confronto finale.

Nel loro video di presentazione, la seconda coppia introdotta dalla produzione ha raccontato che la loro crisi è legata alla mancanza di fiducia. Francesca ha ricevuto da un'altra ragazza alcuni screenshot di chat del fidanzato su una piattaforma di incontri, nelle quali lui avrebbe chiesto un appuntamento e un numero di telefono. Danilo nega tutto e sostiene che le conversazioni siano false, manipolate oppure create con l'intelligenza artificiale.

Francesca e Danilo: la seconda coppia presentata

Se queste indiscrezioni venissero confermate, il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe trovarsi di fronte a una situazione inedita: una drastica riduzione del numero di coppie rimaste in gioco a pochi giorni dall'avvio delle registrazioni.

Il programma, ambientato al Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina, avrebbe inoltre subito una riduzione dei tempi di produzione: le riprese si sarebbero infatti concentrate in circa dieci giorni, contro le tre settimane previste in molte edizioni precedenti. Una scelta che, se confermata, potrebbe essere legata proprio all'uscita anticipata di diversi protagonisti e che potrebbe influire sulle dinamiche narrative del reality.